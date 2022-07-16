موراي يحدد شرط الاستمرار في ملاعب التنس

برلين (د ب أ، ستاتس بيرفورم)

أكد نجم التنس الإسكتلندي المخضرم أندي موراي، أنه سيستمر في ملاعب التنس طالما استمر مستواه في التقدم.

وخرج موراي المصنف الأول على العالم سابقاً، من دور الثمانية لبطولة نيوبورت بخسارته على يد الكازاخي ألكسندر بوبليك أمس الجمعة.

وجاءت هذه الخسارة بعد خروج موراي «35 عاماً» من الدور الثاني لبطولة ويمبلدون على يد جون إيسنر.

وقال موراي للموقع الرسمي للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين: بالطبع أريد أن تتحسن النتائج بعض الشيء، شعرت بأن لدي فرصة جيدة في الفوز هنا، إذا كنت قد نجحت في تجاوز بوبليك كانت الفرصة ستكون جيدة ربما في المربع الذهبي.

وأضاف: ولكن أن يكون جسدي في حالة جيدة وأن أشارك في الكثير من المباريات فهو أمر مهم بالنسبة لي.

وحقق موراي بعض النجاح على الملاعب العشبية هذا العام، بما في ذلك بلوغ نهائي بطولة شتوتجارت المفتوحة قبل الخسارة أمام الإيطالي ماتيو بيريتيني.

وأوضح موراي: كانت هناك بعض اللحظات الجيدة ولكن بعض اللحظات الصعبة أيضا، مباراة اليوم والخسارة في ويمبلدون محبطتان بالنسبة لي، لكني حققت أفضل انتصاراتي في شتوتجارت.

وتابع: لذا الأمور في صعود وهبوط، ولكن هناك بعض التطور بشكل عام، سأحاول مواصلة هذه الانطلاقة على الملاعب الصلبة.

وختم موراي بالقول: أريد أن أواصل التطور، إذا رأيت أن هناك تطوراً سأستمر في اللعب.