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ماتيوز يسجل العودة بعد 5 أعوام
ماتيوز يسجل العودة بعد 5 أعوام
16 يوليو 2022 20:17

باريس (أ ف ب)

أحرز الأسترالي ميكايل ماتيوز «بايك إكستشاينج»، لقب المرحلة الرابعة عشرة من طواف فرنسا في مندي بمسافة 192.5 كيلومتر السبت، فيما احتفظ الدنماركي يوناس فينغيغارد بالقميص الأصفر.
واستخرج الأسترالي ابن الـ31 عاماً كامل طاقته قبل 500 متر من القمة، ليحقق فوزه الرابع في طواف فرنسا، والأوّل منذ عام 2017.
وتقدم ماتيوز بفارق 15 ثانية على الإيطالي ألبرتو بتيول، بعد صراع حبس الأنفاس خلال الصعود الأخير «3 كيلومترات»، وفي ظل درجة حرارة قاربت 60 درجة مئوية، فيما وصل الفرنسي تيبو بينو ثالثاً بفارق حوالي 30 ثانية.
ونجح متصدر الترتيب العام فينغيغارد في اللحاق بحامل اللقب السلوفيني تادي بوجاتشار، الذي قرر الهجوم في الصعود الأخير من دون أن يخسر الكثير من الوقت، بعد قرابة 12 دقيقة ونصف الدقيقة بعد أوّل الواصلين.
وتقام المرحلة الخامسة عشرة غداً بين روديز وكاركاسون بمسافة 202 كيلومتر.
ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة 14:
1- الأسترالي ميكايل ماتيوز 4.30:53 ساعات
2- الإيطالي ألبرتو بتيول بفارق 15 ثانية
3- الفرنسي تيبو بينو بفارق 34 ث
4- الإسباني مارك سولير بفارق 50 ث
5- النمساوي باتريك كونراد بفارق 58 ث
الترتيب العام للخمسة الأوائل لطواف فرنسا:
1- الدنماركي يوناس فينغيغارد 55:31.01 ساعة
2- السلوفيني تادي بوجاتشار بفارق 2:22 د.
3- البريطاني جيراينت توماس بفارق 2:43 د.
4- الفرنسي رومان باردي بفارق 3:03 د
5- البريطاني أدم ييتس بفارق 4:06 د.

سباق فرنسا للدراجات
تادي بوجاتشار
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