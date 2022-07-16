«دي ليخت».. صفقة خارج التوقعات

ميونيخ (د ب أ)

صرح الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أوليفر كان، بأنه لا يتوقع ضم ماتيس دي ليخت مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، قبل سفر الفريق البافاري إلى المعسكر التدريبي في الولايات المتحدة بعد غدٍ الاثنين.

وفي تصريحات للإذاعة البافارية، قال الحارس الدولي السابق اليوم السبت، خلال التقديم الرسمي لفريق بايرن ميونيخ، إن ضم دي ليخت قبل سفر بعثة الفريق مسألة "خيالية للغاية، ومن الصعب إعطاء توقع في هذا الشأن".

وأوضح كان أن فترة الانتقالات ممتدة حتى نهاية أغسطس المقبل.

كان المدير الرياضي لبايرن حسن صالح حميديتش، أكد مؤخراً إجراء محادثات مع يوفنتوس حول انتقال اللاعب الهولندي الدولي.

وأعرب كان عن رضاه بوجه عام عن قائمة الفريق، وقال: هذه قائمة جيدة جداً جداً تتمتع بجودة هائلة ومرونة هائلة أيضاً.

وعن المدير الفني للفريق، قال كان، إن يوليان ناجلسمان مدرب ماهر جداً من الناحية التكتيكية، ولديه العديد من الإمكانيات والخيارات داخل هذه التشكيلة، واستطرد: لدينا تشكيلة ممتازة، ورغم ذلك فإن هذا لا يعني أننا لن نواصل البحث عن لاعبين آخرين.

كانت تقارير صحفية في إيطاليا كشفت أن يوفنتوس لا يزال يسعى إلى الإبقاء على دي ليخت، الذي يرغب في الانتقال إلى بايرن ميونيخ الألماني، وذلك عبر تغيير عرضه المقدم للاعب.

وكتبت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية اليوم، أن قيادة يوفنتوس تسعى من خلال رفع راتب دي ليخت، إلى إقناع الهولندي الدولي ومديرة أعماله بتمديد عقده حتى 2025، وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس أبدى استعداده أيضاً لتخفيض قيمة الشرط الجزائي في عقد دي ليخت من 120 إلى 90 مليون يورو، غير أن هذه القيمة تظل أعلى من العرض المقدم من بايرن لضم دي ليخت، حيث يتضمن العرض دفع 60 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو للمكافآت.