برنارديسكي يبدأ «الرحلة المجانية» إلى تورونتو

روما (رويترز)

قال تورونتو أف.سي المنافس في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم، إنه تعاقد مع فيدريكو برنارديسكي في صفقة انتقال مجاني، لينضم إلى مواطنيه الإيطاليين لورينتسو إنسيني ودومينيكو كريسيتو.

وانتهى عقد برنارديسكي مع يوفنتوس الشهر الماضي، ووقع مع تورونتو لأربعة مواسم.

وقال بيل مانينج رئيس تورونتو إف.سي في بيان: نحن سعداء بضم فيدريكو إلى تشكيلتنا. نعتقد أنه الإضافة التي نحتاجها في الوقت الحالي، سواء في الملعب أو خارجه. فيدريكو أثبت نفسه كبطل وقائد مع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي، ويجلب درجة رفيعة إلى تورونتو.

ونال برنارديسكي لقب الدوري ثلاث مرات مع يوفنتوس، بالإضافة إلى كأس إيطاليا في مناسبتين، لكنه أحرز 12 هدفاً فقط في 183 مباراة مع الفريق منذ انتقاله قادما من فيورنتينا مقابل 40 مليون يورو.

وأحرز برنارديسكي لقب بطولة أوروبا مع إيطاليا العام الماضي.