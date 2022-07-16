الأحد 17 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
برنارديسكي يبدأ «الرحلة المجانية» إلى تورونتو
برنارديسكي يبدأ «الرحلة المجانية» إلى تورونتو
16 يوليو 2022 19:48

روما (رويترز) 
قال تورونتو أف.سي المنافس في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم، إنه تعاقد مع فيدريكو برنارديسكي في صفقة انتقال مجاني، لينضم إلى مواطنيه الإيطاليين لورينتسو إنسيني ودومينيكو كريسيتو.
وانتهى عقد برنارديسكي مع يوفنتوس الشهر الماضي، ووقع مع تورونتو لأربعة مواسم.
وقال بيل مانينج رئيس تورونتو إف.سي في بيان: نحن سعداء بضم فيدريكو إلى تشكيلتنا. نعتقد أنه الإضافة التي نحتاجها في الوقت الحالي، سواء في الملعب أو خارجه. فيدريكو أثبت نفسه كبطل وقائد مع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي، ويجلب درجة رفيعة إلى تورونتو.
ونال برنارديسكي لقب الدوري ثلاث مرات مع يوفنتوس، بالإضافة إلى كأس إيطاليا في مناسبتين، لكنه أحرز 12 هدفاً فقط في 183 مباراة مع الفريق منذ انتقاله قادما من فيورنتينا مقابل 40 مليون يورو.
وأحرز برنارديسكي لقب بطولة أوروبا مع إيطاليا العام الماضي.

يوفنتوس
فيديريكو برنارديسكي
آخر الأخبار
جندي مغربي يرش الماء من خرطوم على حريق غابة بالقرب من مدينة القصر الكبير المغربية في منطقة العرائش
عربي ودولي
السلطات المغربية ترسل مزيداً من التعزيزات لمكافحة الحرائق
اليوم 08:36
تعبيرية
عربي ودولي
بريطانيا.. إعلان حالة الطوارئ الوطنية بسبب موجة الحر
اليوم 08:23
شرطة أبوظبي⁩ ترجو توخي الحذر بسبب ⁧الأجواء الماطرة
الإمارات
شرطة أبوظبي: السيطرة على حريق اندلع في بناية بالمصفح
اليوم 08:04
الإمارات وفرنسا.. ركائز الاستقرار الإقليمي والعالمي
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. ركائز الاستقرار الإقليمي والعالمي
اليوم 01:55
«قمة جدة».. رؤية مشتركة للسلام والازدهار
عربي ودولي
«قمة جدة».. رؤية مشتركة للسلام والازدهار
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©