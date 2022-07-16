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تعادل توتنهام وإشبيلية ودياً
تعادل توتنهام وإشبيلية ودياً
16 يوليو 2022 18:53

سوون (أ ف ب)
تعادل توتنهام الإنجليزي مع إشبيلية الإسباني 1-1، في مباراة ودية أقيمت على ملعب سوون في كوريا الجنوبية، تألق خلالها صاحب الأرض سون هيونج-مين في صفوف "السبيرز"، بتمريره كرة هدف السبق إلى المهاجم الدولي هاري كين.
وخاض توتنهام مباراته الودية التحضيرية الأخيرة خلال جولته في كوريا الجنوبية منذ وصوله الأحد.
ولعب سون، إلى جانب كين، أساسياً وخاض 72 دقيقة، قبل أن يغادر الملعب على وقع تصفيق 43 ألف متفرج.
ووجه سون ضربة بكوعه إلى لاعب إشبيلية الأرجنتيني جونسالو مونسييل ما تسبب للأخير بنزيف، كما دخل اللاعبان بشجار بينهما.
علّق سون، الفائز بالحذاء الذهبي الموسم الماضي في "البريميرليج"، على ما حدث عقب نهاية المباراة قائلاً: على الرغم من أنها مباراة تحضيرية قبل انطلاق الموسم الجديد، إلا أن الفريقين لم يريدا الخسارة. كانت هناك بعض الألعاب الخشنة على أرض الملعب ولكن هي أمور تحدث في كرة القدم".
افتتح توتنهام التسجيل بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، بتمريرة من سون إلى كين تابعها الأخير في الشباك.
وعادل الكرواتي إيفان راكيتيش لإشبيلية في الدقيقة 64 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء.
ويأتي تعادل توتنهام بعد ثلاثة أيام من فوزه العريض على نجوم الدوري الكوري الجنوبي 6-3، منها هدفان لسون في ملعب سيول.
وحلّ توتنهام الذي يعود إلى انجلترا الأحد في المركز الرابع الموسم الماضي، لينجح في خطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد صراع قويّ مع جاره اللندني أرسنال الذي أنهى الدوري خامساً بفارق نقطتين.

سون هيونج مين
هاري كين
توتنهام
إشبيلية
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