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أوزكان في تدريبات دورتموند
أوزكان في تدريبات دورتموند
16 يوليو 2022 18:08

لوزان (د ب أ) 

اكتملت صفوف فريق بروسيا دورتموند الألماني في معسكره التدريبي في باد راكاز بسويسرا، بانضمام الوافد الجديد للفريق التركي الدولي صالح أوزكان، وذلك بعد أن سمح الأطباء بسفره ومشاركته في التدريبات.
وانضم أوزكان «24 عاماً» إلى دورتموند قادماً من كولون هذا الصيف، لكنه لم يسافر برفقة الفريق لحين خضوعه للفحوص الأخيرة بسبب معاناته من إصابة.
وقال أوزكان: أنا بحال جيد وسوف أبدأ التدريبات الجماعية في المستقبل القريب.
كان أوزكان ضمن قائمة من اللاعبين الجدد بفريق دورتموند ضمت سيبستيان هالر «أياكس» ونيكلاس زوله «بايرن ميونيخ» ونيكو شلوتربك «فرايبورج» وكريم أديمي «ريد بول سالزبورج»، حيث يتطلع الفريق إلى إنهاء هيمنة بايرن ميونيخ على لقب الدوري الألماني «بوندسليجا» والتي استمرت لعشرة مواسم متتالية.
ورغم تعزيز صفوف الفريق بشكل كبير، قلل المهاجم ماركو رويس من شأن التوقعات المبكرة، قائلاً: لقد فقدنا الجودة أيضاً.
وأضاف:عندما يرحل عشرة عناصر، فهذا يؤثر على الفريق. الأمر يحتاج إلى بعض الوقت كي تستقر الأمور.

بروسيا دورتموند
أياكس
بايرن ميونيخ
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