شباب الأهلي يجدد الشراكة مع «الراعي الذهبي»

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي شباب الأهلي، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" الراعي الذهبي للفريق الأول لكرة القدم، عن تجديد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، حيث تقرر أن تستمر السلطة بصفة الراعي الذهبي لموسمين إضافيين حتى عام 2024.

وجرى التوقيع على الاتفاقية بالمنطقة الحرة بمطار دبي "دافز"، بحضور الدكتور محمد الزرعوني الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، والفريق محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، وخليفة سليمان عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، واللواء طلال أحمد الشنقيطي نائب رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية والفردية، ود.خالد الزاهد المدير الإداري للنادي، وعدد من المسؤولين بالطرفين، كما تواجد خلال مراسم التوقيع لاعبا الفريق الأول، إيجور جيسوس ومهدي قائدي.

وجاء تجديد اتفاقية الشراكة تأكيداً لحرص الجانبين على استمرار التعاون بينهما، بما يعود بالفائدة المرجوة على الجانبين، ويسهم في تطوير العلاقات بين الأندية الرياضية والمؤسسات الوطنية الراغبة في دعم القطاع الرياضي، ويسهم في تحقيق مزيد من الإنجازات ويعزز المكانة الرياضية للدولة على مستوى العالم.

من جهته قال الدكتور محمد الزرعوني: إن دعم المؤسسات الرياضية في الإمارة ينبثق من إيماننا بمسؤولية "دييز" المجتمعية، خصوصاً في المجتمع الرياضي الموّلد للفرص، والمتفاعل بشكل كبير مع فئة الشباب عبر البرامج التأهيلية والأنشطة التوعوية المؤثرة.

‎وأضاف: تجديد رعاية نادي شباب الأهلي يعود لثقتنا بتاريخه الحافل بالإنجازات، ولاسّيما بأن النادي يتمتع بمقومات قوية وعزيمة شديدة تدفعه لتمثيل الكرة الإماراتية على الصعيد الإقليمي والدولي. وتتمنى "دييز" التوفيق لشباب الأهلي خلال الموسم القادم.

من جانبه توجه الفريق محمد أحمد المري، بالشكر لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة على الدعم والمساهمة برعاية الفريق الأول لموسمين إضافيين، وقال: لطالما أكدت الشركات الوطنية دعمها الدائم للرياضة الإماراتية، مؤكدين بذلك على وقفة أبناء الإمارات جنباً إلى جنب مع المؤسسات الرياضية، وتشجيعها على المضي قدماً لتحقيق الأهداف المنشودة في تطويرها والرقي بها.