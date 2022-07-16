حميد عبدالله ينتظم في تدريبات «النواخدة»



فيصل النقبي (الفجيرة)



انتظم الحارس حميد عبدالله «الوافد الجديد» إلى دبا الفجيرة في تدريبات الفريق، بعد إعلان التعاقد معه، قادماً من الوصل بنظام الإعارة، وسبق له الدفاع عن عرين «النواخذة»، في موسم 2016-2017، قبل الانتقال إلى «الإمبراطور»، وهو مكسب للفريق، إضافة إلى الحارس علي صقر، المنتقل من نادي الإمارات منذ أسبوع.

وفي المقابل يغيب الحارس محمد الرويحي لمدة أسابيع، بسبب الإصابة التي تعرض لها في اليد أثناء التدريبات.

وأكد جمعة حمدان العبدولي مشرف دبا الفجيرة، اكتمال التجهيزات كافة، لسفر «النواخذة» إلى معسكر صربيا، تحت إشراف المدرب الصربي زوران، والذي يبدأ يوم 22 يوليو الجاري، ويستمر إلى 12 أغسطس المقبل، ويخوض خلاله الفريق 5 مباريات ودية متدرجة القوة.

وحول قرعة «دوري أدنوك للمحترفين»، وإعلان جدول المباريات، قال العبدولي إن «النواخذة» من الفرق التي حددت هدفها، وهو بالبقاء في الدوري، وتقديم مستويات جيدة خلال كل المباريات رغم الجدول الصعب.