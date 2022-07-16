71 نقطة في مباراتين تمنح عبدالعزيز خليفة «صك الموهبة»



علي معالي (دبي)



فرض «الموهوب» عبدالعزيز خليفة نفسه بقوة، في بطولة المنتخبات العربية لكرة السلة للشباب، والمقامة حالياً في ضيافة نادي الزهور بالقاهرة، ضمن «النسخة 19»، محققاً رقماً قياسياً في أول مباراتين لمنتخبنا بتسجيله 71 نقطة، منها 31 نقطة أمام قطر، و40 نقطة في اللقاء الثاني مع السعودية.

ويعد نجاح عبدالعزيز خليفة في تسجيل 31 نقطة في سلة قطر النسبة الأعلى بين كل اللاعبين المشاركين ضمن الجولة الأولى، رغم خسارة «الأبيض» 74- 86، وتبعه زميله راشد عبدالحكيم وله 25 نقطة.

وحافظ اللاعب على تألقه في الجولة الثانية بـ 40 نقطة في سلة «الأخضر»، وانتهت المباراة لمصلحة منتخبنا 72- 59، ونافسه المصري أحمد محمد وله 28 نقطة في المباراة التي انتهت بفوز الجزائر على مصر 76- 73.

ويعتبر عبدالعزيز خليفة «18 عاماً»، واحداً من المواهب الذين ينتظرهم مستقبل رائع في عالم السلة، وهو الشقيق الرابع والأصغر من أسرة خليفة الوصلاوية، وذات الباع الطويل في اللعبة، حيث تعلم عبدالعزيز فنون اللعبة من أشقائه مبارك وخالد وصلاح، ونجح «الموهوب الصغير»، في أن يخطف لـ «فهود زعبيل» منذ فترة قصيرة لقب الكأس في الثانية الأخيرة من مباراة الوصل أمام الشارقة، برمية ثلاثية، تم وصفها بـ «المجنونة»، لأنها قلبت المباراة من تأخر «الأصفر» بنقطتين إلى الفوز بفارق نقطة على «الملك»، وسجل 35 نقطة من أصل 70 فاز بها فريقه مقابل 69 للمنافس الشرقاوي.

وقال أيوب أحمد نجم كرة السلة السابق، مساعد مدرب المنتخب الحالي: بالفعل هو موهبة كبيرة، وما يقوم به من تسجيل النقاط التي وصلت في آخر مباراة إلى 40 نقطة يؤكد ذلك، وهو روح الفريق بقدراته وموهبته وخبرته السابقة، لأنه لعب بطولة عربية من قبل، مقارنة ببقية زملائه.

وأضاف: أتمنى أن يستمر عبدالعزيز خليفة على المستوى نفسه في بقية مباريات البطولة العربية، ومن بعدها تصفيات آسيا التي تقام في دبي نهاية يوليو الجاري، وأن تبتعد عنه لعنة الإصابات، وأن نجد التعاون الكبير والمثمر بينه وبين بقية زملائه بالمنتخب، والذين يقدمون حتى الآن مستويات جيدة للغاية.