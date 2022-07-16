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يوفنتوس يغري دي ليخت بعرض البقاء
يوفنتوس يغري دي ليخت بعرض البقاء
16 يوليو 2022 16:00

تورينو (د ب أ)
كشفت تقارير صحفية في إيطاليا، أن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، لا يزال يسعى إلى الإبقاء على مدافعه ماتيس دي ليخت، الذي يرغب في الانتقال إلى بايرن ميونيخ الألماني، وذلك عبر تغيير عرضه المقدم للاعب.
وكتبت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية اليوم السبت، أن قيادة يوفنتوس تسعى من خلال رفع راتب دي ليخت، إلى إقناع الهولندي الدولي ومديرة أعماله بتمديد عقده حتى 2025.
يشار إلى أنه بات في حكم المتفق عليه حتى الآن، أن دي ليخت يفضل الانتقال إلى النادي الألماني صاحب الأرقام القياسية من البطولات.
وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس أبدى استعداده أيضاً لتخفيض قيمة الشرط الجزائي في عقد دي ليخت، من 120 إلى 90 مليون يورو غير أن هذه القيمة تظل أعلى من العرض المقدم من بايرن لضم دي ليخت، حيث يتضمن العرض دفع 60 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو للمكافآت.
من جانبه، كتب خبير سوق الانتقالات فابريتسيو رومانو على تويتر، أنه يتوقع قرب قدوم عرض جديد من ميونيخ لضم اللاعب الهولندي.

ماتيس دي ليخت
يوفنتوس
بايرن ميونيخ
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