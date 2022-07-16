الأحد 17 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
يونايتد يحسم الصفقة الثالثة
يونايتد يحسم الصفقة الثالثة
16 يوليو 2022 15:44

لندن (رويترز)

قالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: إن مانشستر يونايتد الإنجليزي، توصل لاتفاق لشراء المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز لاعب أياكس أمستردام بطل هولندا، مقابل 45 مليون جنيه إسترليني (53 مليون دولار).
وأكد التقرير أن مارتينيز سافر جواً إلى مانشستر، للخضوع للفحص الطبي تمهيداً للانتقال.
وسيكون التعاقد مع مارتينيز «24 عاماً»، الذي يمكنه أيضاً اللعب في خط الوسط، ثالث صفقة يبرمها مدرب يونايتد الجديد الهولندي إيريك تن هاج استعداداً للموسم المقبل، بعد ضم المدافع الهولندي تايرل مالاسيا ولاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن.
ولعب مارتينيز لمدة ثلاث سنوات تحت قيادة المدرب تن هاج في أياكس أمستردام، بعد انضمامه للفريق في مايو 2019.
وخاض مارتينيز 118 مباراة في جميع المنافسات مع أياكس خلال هذه المدة.
كما شارك في سبع مباريات دولية مع منتخب الأرجنتين، ويتوقع أن يشكل دعماً لدفاع يونايتد الذي اهتزت شباكه 57 مرة في الموسم الماضي، وهي أسوأ حصيلة من الأهداف على مستوى أول ستة فرق في الموسم.
كما أن وجوده يمكن أن يمنح المدرب خياراً إضافياً في خط الوسط، بعد رحيل بول بوجبا ونيمانيا ماتيتش.
ويقوم يونايتد حالياً الذي احتل المركز السادس في نهاية الموسم الماضي بجولة في أستراليا استعداداً للموسم الجديد.
وسيستهل يونايتد مسيرته في الموسم المحلي الجديد على أرضه في مواجهة برايتون آند هوف ألبيون في السابع من أغسطس المقبل.

مانشستر يونايتد
أياكس
بول بوجبا
نيمانيا ماتيتش
آخر الأخبار
جندي مغربي يرش الماء من خرطوم على حريق غابة بالقرب من مدينة القصر الكبير المغربية في منطقة العرائش
عربي ودولي
السلطات المغربية ترسل مزيداً من التعزيزات لمكافحة الحرائق
اليوم 08:36
تعبيرية
عربي ودولي
بريطانيا.. إعلان حالة الطوارئ الوطنية بسبب موجة الحر
اليوم 08:23
شرطة أبوظبي⁩ ترجو توخي الحذر بسبب ⁧الأجواء الماطرة
الإمارات
شرطة أبوظبي: السيطرة على حريق اندلع في بناية بالمصفح
اليوم 08:04
الإمارات وفرنسا.. ركائز الاستقرار الإقليمي والعالمي
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. ركائز الاستقرار الإقليمي والعالمي
اليوم 01:55
«قمة جدة».. رؤية مشتركة للسلام والازدهار
عربي ودولي
«قمة جدة».. رؤية مشتركة للسلام والازدهار
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©