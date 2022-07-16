الجو جيتسو.. «ثلاثية تاريخية» في «الألعاب العالمية»



برمنجهام (وام)

توج منتخبنا الوطني للجو جيتسو بـ 3 ميداليات في دورة الألعاب العالمية برمنجهام 2022، حيث نجح أبطال الإمارات في حصد ذهبية وزن 85 كجم عبر فيصل الكتبي، وأضاف محمد السويدي فضية وزن 69 كجم، وجاءت برونزية وزن 63 كجم عبر شما الكلباني. وشارك منتخبنا في المنافسات بـ 5 لاعبين ولاعبات هم بلقيس عبدالله في وزن 48 كجم، وشما الكلباني في وزن 63 كجم، ومحمد السويدي في وزن 69 كجم، ومحمد العمري في وزن 77 كجم، وفيصل الكتبي في وزن 85 كجم، وذلك في النزالات التي أقيمت على صالة جامعة ساوثرن برمنجهام. ويعد هذا الإنجاز هو الأكبر والأهم لأي منتخب إماراتي في هذه الدورة العالمية المهمة، حيث لم يسبق لأي رياضة إماراتية أن حققت هذه النتائج المميزة في أي نسخة من النسخ السابقة للدورة، التي تحظى بمشاركة 3600 لاعب ولاعبة من 100 دولة حول العالم، في 36 رياضة مختلفة. وبهذه النتيجة نجحت رياضة الجو جيتسو في رفع رصيد بعثة الإمارات المشاركة في النسخة الحالية من الدورة العالمية إلى 4 ميداليات، بعد أن كانت قد حققت برونزية عن طريق عبدالباري القبيسي في القفز المظلي للرياضات الجوية الأسبوع الماضي. ورفع الجو جيتسو رصيده من الإنجازات في هذه الدورة إلى 5 ميداليات بالنسختين الماضية «بولندا 2017»، والحالية برمنجهام 2022، بواقع ذهبيتين، وفضيتين، وبرونزية واحدة من إجمالي 7 ميداليات حققتها رياضة الإمارات في تاريخها بتلك الدورة، التي تحظى باعتراف وإشراف اللجنة الأولمبية الدولية. وهنأ عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي في اتصال هاتفي، البعثة على الإنجاز الكبير، وتمنى للاعبين واللاعبات زيادة رصيد الميداليات في منافسات الوزن المفتوح التي تختتم في صباح اليوم. وحضر منافسات الأمس عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية للشؤون الإدارية والمالية رئيسة بعثة الإمارات في الدورة، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو، وطارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية باتحاد الإمارات للجو جيتسو، وخواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي للجو جيتسو. وأكد فهد على الشامسي أن رياضة الجو جيتسو بالدولة أثبتت أنها على قدر التحدي في كل المناسبات، وأنها تحافظ على نموها وتطورها وتعزز مكانتها المرموقة على المستويين القاري والعالمي. وقال: نجحت اللعبة في استدامة تميزها من خلال ذهبية البطل العالمي صاحب الخبرة فيصل الكتبي، وقدرتها على تقديم الجديد عبر الصاعد محمد السويدي، وإبداعها في التركيز على المرأة إلى جانب الرجل عن طريق اللاعبة الشابة شما الكلباني «19 عاماً»، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة. وأضاف: أبطال الجو جيتسو اعتادوا على ترك بصمة قوية في كل المحافل القارية والعالمية، وتكتسب هذه الدورة قيمة استثنائية كونها تضم أقوى لاعبين ولاعبات مؤهلين كأبطال عالم وقاريين إلى نهائياتها، باعتبارهم نخبة الأبطال والبطلات. من ناحيته، عبر البطل العالمي فيصل الكتبي عن سعادته الكبيرة بالميدالية الذهبية، وحفاظه على صدارته للتصنيف الدولي في هذه الدورة بهذا الوزن، بعد أن كان قد حقق الذهب في النسخة السابقة ببولندا، وأهدى إنجازه إلى القيادة الرشيدة.. وقال الكتبي: عملنا واجتهدنا منذ عدة سنوات من أجل هذه اللحظة، بدعم كامل من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، ومتابعة دقيقة من كل أعضاء المنظومة الإدارية والفنية والطبية وفق منهج مدروس وبرامج محددة. وبرغم حزنه على ضياع الذهبية في الثواني العشر الأخيرة من نهائي وزن 69 كجم، إلا أن البطل الصاعد محمد السويدي عبر عن رضاه بفضية دورة الألعاب العالمية، مشيداً بكل من دعمه في الوصول إلى هذه المكانة العالمية، وأكد أن وصوله إلى نهائي منافسات وزنه، وحصوله على الفضية قاعدة متينة يمكن البناء عليها في المستقبل، لتحقيق المزيد من الإنجازات على مستوى كل المحافل. بدورها أهدت شما الكلباني ميداليتها البرونزية، التي تعد الأولى في تاريخ الدولة لفتاة إماراتية في لعبة قتالية بهذا المحفل العالمي الكبير، إلى القيادة الرشيدة. وقالت: كل الشكر لمن دعموني، ووفروا لي أفضل بيئة للإعداد، كنت أتمنى الحصول على الذهب، إلا أنها المشاركة الأولى لي على هذا المستوى، والقادم أفضل بالتأكيد لأنني اكتسبت خبرة دولية كبيرة في مثل هذا التحدي العالمي الهائل.