13 خيلاً تتحفز للفوز بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في السويد

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، مسيرتها الحافلة بالنجاحات في المضامير الأوروبية ضمن النسخة التاسعة والعشرين، حيث تحتضن السويد غداً بمضمار جاجرسرو الرملي بمدينة مالمو سباق المحطة السادسة، والتي تقام دعماً للملاك والمربين لرعاية وإعلاء مسيرة الخيل العربي في كافة المضامير العالمية.

وتحظى سباقات الكأس الغالية بمتابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، دعماً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، بما يحافظ على مكانة الخيل العربي الأصيل وتشجيع تربية واقتناء الخيول العربية ورفعة شأنها بكافة دول العالم.

ويقام سباق المحطة السويدية للعام الثالث على التوالي، حيث يشهد السباق مشاركة مميزة من نخبة الخيول العربية في السويد وأوروبا، حيث تستعد 13 خيلاً للتنافس على لقب سباق الكأس الغالية الذي يقام لمسافة 1730 متراً، ضمن فئة ليستد المخصصة للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.

وتشهد القمة السويدية لقاء الأبطال السابقين والمتوجين بلقب الكأس الغالية، في السباقات الأوروبية على مدار السنوات الماضية، حيث يتواجد الجواد «رسمي الخالدية» بطل محطة السويد 2021، وأكويا بطل إيطاليا لعام 2019، وفريدي باي بطل محطة ألمانيا 2020، كما تضم قائمة الخيول المشاركة في السباق مجموعة مميزة تمثل نخبة وأفضل مرابط الخيل العربي في السويد وأوروبا من بينهم، «توب مدينة» لإسطبلات سويدين، و«حديد» للمالك فيصل الرحماني، و«رسمي الخالدية» لإسطبلات الخالدية، كما يشارك «لزوم الخالدية» لإسطبلات الخالدية، إلى جانب «نو ريسك نو ريوارد»، و«أكويا» و«مهيمن»، و«فريدي باي»، و«أيمن»، و«فيكونيك بي كوساك»، و«ليندال أفاتار»، و«بيشان»، و«دي جيلانو».

من جانبه، قال مطر سهيل اليبهوني الظاهري رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: إن الوصول لمحطة السويد يمثل استمراراً مهماً لأجندة سباقاتنا في المضامير الأوروبية، التي تشهد بامتنان كبير للمكانة الرفيعة التي تحظى بها الكأس الغالية، التي استطاعت أن تكون نموذجاً مميزاً يواكب سمعة ومكانة الإمارات المرموقة، والتأكيد على نهجها القيم في الالتزام ودعم سباقات الخيل العربي وجميع الاتحادات الدولية وأسرة الخيل العالمية، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة ورعايتها المتواصلة للحفاظ على مسيرة الخيل العربي.

من جهته، قال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: تمثل محطة السويد واحدة من المحطات الواعدة والمميزة، والتي شهدت نمواً كبيراً على مدار 3 أعوام، حيث تواصل الكأس الغالية تجسيد الكثير من المكتسبات المهمة وآثارها الكبيرة على الملاك والمربين بكافة دول العالم ودورها في تشجيع الإنتاج وتحفيزهم على تربية ورعاية الخيل العربية وتعزيز حضوره الفاعل في جميع السباقات العالمية.

وأضاف: نحرص على تقديم الخطط الفاعلة في كل موسم، ولعل محطة السويد خير نموذج على تلك الخطط، التي حققت المزيد من المنجزات والتميز لسلسلة سباقات الكأس الغالية في ظل توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي يولي اهتماماً كبيراً لدعم مسيرة التطوير والتنمية في نوعية سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، التي تمثل أعرق السباقات الكلاسيكية في العالم، مضيفاً: نفخر بالمشاركة الكبيرة والقوية للتنافس على لقب الكأس الغالية في مملكة السويد، والتي تدل على حضورها القوي ومكانة وقيمتها في المضامير الأوروبية وأثرها الكبير على الملاك والمربين في أوروبا.