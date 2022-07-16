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إيلز يتولى الرئاسة التنفيذية لنيوكاسل
إيلز يتولى الرئاسة التنفيذية لنيوكاسل
16 يوليو 2022 14:25

نيويورك (أ ف ب)

سيصبح دارين إيلز، رئيس نادي أتلانتا يونايتد الأميركي لكرة القدم، رئيساً تنفيذياً لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي المملوك من تحالف بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بحسب ما أعلن الناديان.
وكان النادي الأميركي استقدم إيلز البالغ 49 عاماً عام 2014، وسيبقى معه حتى 8 أغسطس المقبل، قبل الانطلاق في مهمته الجديدة مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي لكرة القدم في 22 منه.
وكان نيوكاسل حلّ في المركز الحادي عشر في الدوري الانجليزي الموسم الماضي.
قال إيلز في بيان: «نيوكاسل هو ناد عملاق والقلب النابض لمجتمعه. في كل مرة زرت ملعب سانت جيمس بارك، أذهلني شغف المشجعين».
وعمل إيلز سابقاً أيضاً كمدير تنفيذي لتوتنهام الإنجليزي، وفي نادي وست بروميتش إلى جانب مدير نيوكاسل دان أشوورث بين 2006 و2010، وقد شهد انطلاقة أتلانتا منذ 2017.

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توتنهام
الدوري الإنجليزي
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