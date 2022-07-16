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«الملك» و«الفرسان» يلتقيان للمرة الثانية في «افتتاحية المحترفين»
«الملك» و«الفرسان» يلتقيان للمرة الثانية في «افتتاحية المحترفين»
16 يوليو 2022 14:09

 
علي معالي (دبي)


للمرة الثانية في تاريخ الاحتراف، يلتقي الشارقة مع شباب الأهلي، ضمن الجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، وهي بداية قوية للغاية للفريقين، وبعد 8 سنوات تتكرر المواجهة بين القطبين الكبيرين، وتعود الأولى إلى 17 سبتمبر 2014.
ويومها حقق «الفرسان» الفوز على «الملك» 1-0، على استاد راشد في دبي، وحل شباب الأهلي ثالثاً في نهاية الموسم، خلف العين «البطل» والجزيرة «الوصيف»، في حين احتل الشارقة «المركز 12»، والطريف أنه بعد نهاية الجولة الأولى جاء «الفرسان» في المركز الثالث بعد الوحدة والجزيرة، وأنهى الموسم ثالثاً أيضاً.
وشهدت مباراة الفريقين، ضمن الجولة الأولى لموسم 2014- 2015، طرد شاهين عبدالرحمن مدافع الشارقة، وسجل هدف «الفرسان» الوحيد يومها إسماعيل الحمادي، وفي الدور الثاني للموسم ذاته يوم 5 فبراير، على ملعب استاد الشارقة، كرر شباب الأهلي الفوز، ولكن بنتيجة 4-1.
وقال أحمد مبارك مدير الكرة بالشارقة: إنها واحدة من مباريات «القمم» بالدوري، ولكن الأهم من وجهة نظري أن نستفيد جميعاً من المسابقات المحلية، بإفراز عناصر تستطيع خدمة كرة الإمارات، وعلينا التفكير في بناء منتخب قوي، وملف الأجانب من اختصاص شركة الكرة، والمدرب الروماني كوزمين، ونلقى الدعم الكبير في ذلك الجانب، والتحركات مستمرة، خاصة من رئيس شركة كرة القدم، أو من رئيس مجلس إدارة النادي، لدعم وتجهيز الفريق بالشكل المناسب.
من جهة أخرى، توجه عادل الحوسني حارس الشارقة، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لاستكمال برنامج التأهيل في مستشفى سبيتار للطب الرياضي لمدة أسبوعين، على أن يلتحق بعدها بالفترة الثانية من المعسكر الخارجي للفريق في النمسا.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
شباب الأهلي
كوزمين
إسماعيل الحمادي
شاهين عبدالرحمن
عادل الحوسني
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