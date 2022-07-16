«أكويلا» يواجه «الوادي» في كأس الوثبة برومانيا

أبوظبي (الاتحاد)



يستضيف مضمار بيليوستي، في العاصمة الرومانية بوخارست، عصر غد «الأحد»، فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين، في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم، في جميع دول العالم.

وينظم السباق مضمار بيليوستي، بالتعاون مع اتحاد سباقات الخيول العربية، والجوكي كلوب الروماني، ويجتذب السباق كوكبة من الخيول العربية الأصيلة المولودة في رومانيا، إلى جانب خيول مولدة في بلجيكا وفرنسا لملاك من رومانيا.

وينتظر أن يأتي السباق حافلاً بالإثارة والتكافؤ نسبة لتقارب مستوى المشاركين، والمخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1700 متر، والبالغ إجمالي جوائزه 5000 يورو، وهو الأغلى في رومانيا للخيول العربية الأصيلة.

ويتصدر قائمة الترشيحات الجواد «الوادي» لجونيور سبيد، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة آلان أوربيك، وسيواجه رفيق إسطبله والمرشح الأول الجواد الفرنسي «أكويلا نيرا» بإشراف إيفان إيفانوف، وقيادة فالنتين اتانسوف.

ويدفع المالك والمدرب فيوريل دابيجا، الذي يرأس الاتحاد الروماني للخيول العربية الأصيلة بكل من «أوثيفا» بقيادة بوجولي سيزابولس، و«الخيم» بقيادة لورنزو جيورجي، وينافس أيضاً «البان» لإيفان ديمتروف، بإشراف أيمين مهميد، وقيادة سيزاري سيزبولس.

ومن الخيول المنافسة على اللقب الجواد البلجيكي «فيرمنت» لرادان ألينا ميرلا، بإشراف إيفان إيفانوف، وقيادة نفس المدرب، و«والالا» لكيندا ماريا فيليت، بإشراف جوليوم فيليت، وقيادة الفارس أوكتافيان ساندو.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.