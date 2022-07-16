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شارابوفا.. «المولود الأول»
شارابوفا.. «المولود الأول»
16 يوليو 2022 13:01

 
نيويورك (أ ف ب) 

أعلنت المصنفة أولى عالمياً في التنس سابقاً، الروسية ماريا شارابوفا أنها رزقت بطفلها الأول ثيودور، على وسائل التواصل الاجتماعي.
وهو الطفل الأول لحاملة لقب خمس بطولات كبرى، البالغة 35عاماً من رجل الأعمال البريطاني ألكسندر جيلكس «42 عاماً».
كتبت شارابوفا على موقع انستجرام «هي أجمل هدية يمكن لأسرتنا الصغيرة، أن تطلبها وأكثرها تحدياً ومكافأة»، مشيرة بالأرقام الرومانية إلى أن تاريخ ولادة ثيودور في الأول من يوليو 2022.
وشارابوفا التي أعلنت عن حملها في أبريل الماضي، هي بين عشر لاعبات فقط أحرزن على الأفل مرة الألقاب الأربعة الكبرى في التنس «أستراليا، رولان جاروس، ويمبلدون، فلاشينج ميدوز».
عام 2004، أحرزت لقبها الأول الكبير في ويمبلدون بعمر السابعة عشرة، اتبعته بفلاشينج ميدوز 2006، أستراليا 2008 ثم رولان جاروس 2012 و2014.
حصدت أيضاً الميدالية الفضية في أولمبياد لندن 2012 بخسارتها أمام الأميركية سيرينا وليامز، وأحرزت 36 لقباً في مسيرتها الاحترافية في منافسات الفردي.
وتوقفت مسيرتها بشكل مفاجئ في العام 2016، بعد فحص منشطات إيجابي على هامش بطولة أستراليا المفتوحة، ما أدى الى إيقافها 15 شهراً، قبل أن تعود في أبريل 2017 من دون أن تستعيد مستوياتها بسبب آلام مزمنة في الكتف.

التنس
شارابوفا
رولان جاروس
ويمبلدون
فلاشينج ميدوز
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