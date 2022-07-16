ليفاندوفسكي «برشلوني» 4 سنوات



برلين (أ ف ب)

سينتقل نجم الهجوم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، من بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، إلى برشلونة الإسباني، مقابل 45 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين «مكافآت»، بحسب ما كشفت عدة صحف ألمانية وإسبانية.

وتوصل الناديان إلى هذا الاتفاق بحسب صحيفتي بيلد وكيكر وشبكة سكاي ألمانيا، ليصل المشوار بين الهداف وناديه إلى «خاتمة سعيدة» بالنسبة للبولندي الرافض إكمال مشواره مع النادي البافاري، بعدما دخل سجله التاريخي.

من جهتها، كتبت صحيفة سبورت الكاتالونية على صفحتها الأولى أن اللاعب البالغ 33 عاماً «يعتزم الوصول خلال ساعات إلى برشلونة لإتمام فحصه الطبي والتوقيع لأربع سنوات».

تابعت موندو ديبورتيفو الكاتالونية: «لن يكون البولندي حاضراً في تقديم الفريق البافاري اليوم «السبت»، على أن يكون مع برشلونة في جولته الأميركية الصيفية «18-31 يوليو».

ولم يعرض عليه البايرن سوى تمديد سنة واحدة لعقده الذي ينتهي صيف 2023، بحسب الصحف المحلية الألمانية.

ولم يكن الدولي البولندي راضياً أيضاً عن الراتب المقترح عليه ودخل في صراع مع مدربه يوليان ناجلسمان حول خياراته الفنية، بحسب بعض المصادر.

وكانت عودة ليفاندوفسكي ضبابية إلى تمارين البايرن، وبدا غير مكترث ودون حماسة ووصل متأخراً أكثر من مرة، قبل أن تتحسن لغة جسده.

أعلن في نهاية مايو أن «قصته» مع النادي الألماني «اقتربت من نهايتها»، وأبدى النادي الكاتالوني اهتماماً كبيراً بضمّ المهاجم الهدّاف والفائز بجائزة أفضل لاعب للعام بحسب «الفيفا» مرتين.

ودافع ليفاندوفسكي عن ألوان النادي البافاري منذ عام 2014 مسجلاً له 344 هدفاً، وحطم عدداً كبيراً من الأرقام القياسية كهداف، وكان أبرزها عدد الأهداف في موسم واحد في الدوري الألماني، مع 41 هدفاً في موسم 2021، حطم رقماً قياسياً يعود لسنوات عديدة: 40 هدفاً لـ «المدفعجي» جيرد مولر في موسم 1971-1972.

في دوري أبطال أوروبا، يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، حيث يتقاسمه مع مهاجم ريال مدريد الإسباني الدولي الفرنسي كريم بنزيمة «86 هدفاً لكل منهما»، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو المتصدر «140 هدفاً» والأرجنتيني ليونيل ميسي «125 هدفاً».