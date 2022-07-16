تشيلسي يتعاقد مع كوليبالي



باريس (أ ف ب)

أعلن تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع المدافع السنغالي الدولي المخضرم خاليدو كوليبالي لمدة أربع سنوات، قادماً من نابولي الإيطالي بصفقة مقدّرة بنحو 40 مليون دولار.

وأصبح قائد منتخب السنغال المتوجة بطلة لأفريقيا مطلع السنة، ثاني لاعب يضمّه فريق غرب لندن الذي استحوذه كونسورتيوم أميركي بقيادة تود بوهلي، بعد المهاجم الدولي رحيم سترلينج من مانشستر سيتي بطل الدوري.

في لندن، سيجتمع كوليبالي «31 عاماً» مع مواطنه الحارس الدولي إدوار مندي، ويعوّض رحيل الألماني أنتونيو روديجر بعقد حرّ إلى ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا والدنماركي أندريس كريستنسن بعقد حرّ أيضاً إلى برشلونة الإسباني.

كشف أن مندي ولاعب الوسط جورجينيو الذي حمل ألوان نابولي بين 2014 و2018 أسهما في إقناعه بالقدوم إلى ملعب ستامفورد بريدج.

قال كوليبالي في بيان تشيلسي: «كان حلمي دوماً أن ألعب في «البريميرليج»، اتصل بي تشيلسي عام 2016 لكن لم تنجح الأمور. هذه المرة عندما التقوا معي، قبلت «العرض»، لأنهم أرادوا حقاً أن ألعب معهم».

وأمضى قلب الدفاع المواسم الثمانية الأخيرة مع نابولي، حيث أحرز كأس إيطاليا في 2020 وكان فريقه منافساً على لقب الدوري.

خاض اللاعب المولود في فرنسا بداياته الاحترافية مع متز الفرنسي، ثم انضم إلى جنك البلجيكي بين 2012 و2014.

وقال بوهلي الذي استحوذ النادي من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش: «قائد في القلب ولاعب مثالي، يجلب لنا خاليدو الكثير من الخبرة والمهارات ستفيد الفريق والنادي ككل».