الهلال يتزعم آسيا على «تويتر»



سلطان آل علي (دبي)



كشفت منصة Deportes & Finanzas المختصة بمتابعة نشاط وتفاعل الحسابات الرياضية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن أسماء الأندية الأكثر شهرة في العالم، خلال النصف الأول من عام 2022.

وفي كرة القدم تحديداً، أعلنت المنصة عن أشهر نادٍ في كل قارة على منصة «تويتر» وتسيّد الهلال قارة آسيا بـ 15 مليون تفاعل، أما أميركا الجنوبية فتصدرها فلامينجو البرازيلي بـ41.5 مليون تفاعل.

وفي أفريقيا، يأتي الأهلي المصري على رأس القائمة، أما في أوروبا، فإن «الملكية» لريال مدريد الإسباني بـ1.57 مليار تفاعل، وفي قارة أوقيانوسيا تصدر ملبورن فيكتوري الأسترالي أشهر الأندية.

وعلى مستوى قارة آسيا في كل المنافسات الرياضية، يحتل الهلال المركز الثالث ممثلاً كرة القدم، في حين أن أعلى ناديين يمثلان لعبة الكريكيت من الهند، وهما شيناي الهندي «26 مليون تفاعل»، ورويال بانجالور «17.1 مليون تفاعل».