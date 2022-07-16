«المواي تاي» إلى نصف نهائي «عالمية برمنجهام»



دبي (الاتحاد)



تأهل منتخب المواي تاي إلى نصف نهائي دورة الألعاب العالمية المقامة في برمنجهام الأميركية، بمشاركة 3600 رياضي من 100 دولة، ويتنافسون في 36 رياضة.

وتمكن 3 من 4 لاعبين من الصعود إلى «مربع الذهب»، حيث فاز نور الدين سمير على الإيطالي كوزيمو فراتوني 30-27 في وزن تحت 63.5 كجم، ليواجه التايلاندي ويراساك ثاراخاجاد، فيما تفوق إلياس حبيب على البيروفي ماتيو سيلي 30-27 في وزن تحت 81 كجم، ويواجه الأميركي آرون أورتيز في نصف النهائي.

فيما صعد محمد مرضي لاعب وزن تحت 67 كجم مباشرة إلى نصف النهائي، حيث يلاقي المغربي حمزة رشيد، فيما خسر أمين المعتصم من المغربي عبد العالي زهيدي.

وقال علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، إن فوز «الثلاثي» وتأهلهم إلى نصف نهائي الدورة العالمية في برمنجهام، يعكس الطفرة الملموسة التي تشهدها رياضة الإمارات بشكل عام، بفضل ما تلقاه من دعم ورعاية كريمة من قيادة رشيدة لا ترضى إلا بالصدارة والتميز.

وأشار خوري إلى أن منتخب «المواي تاي» دخل هذا المحفل العالمي، بهدف حصد الميداليات الملونة، والوقوف على منصات التتويج، ورفع علم الإمارات عالياً خفاقاً أمام الجميع، وقال: جميع اللاعبين تعاهدوا على تحقيق أفضل النتائج، في ظل الدعم اللامحدود الذي تحظى به اللعبة، من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وهو الأمر الذي يحتاج إلى مضاعفة الجهود، لنكون على قدر هذه الثقة، بعد أن نجح الاتحاد بالفعل في تسطير العديد من الإنجازات والنجاحات المشرفة في فترات زمنية وجيزة.

وعن جهود الاتحاد في نشر اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارستها، أوضح خوري أن اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج برئاسة عبدالله سعيد النيادي يحرص دائماً على وضع الآليات والمبادرات الرامية إلى تعزيز مسيرة اللعبة ونشر ثقافة ممارستها، من أجل تكوين قاعدة قوية من الأجيال القادمة، بمختلف المراحل العمرية، بما يخدم مستقبل اللعبة ورياضة الإمارات على حد سواء.

من ناحية أخرى، أكد فارس الزعابي لاعب منتخب الدواثلون جاهزيته لخوض منافسات الدواثلون، بعد خوض المعسكر الذي استمر لمدة شهرين في إسبانيا، وشهد المشاركة في العديد من البطولات والسباقات، سواء للدراجات أو الجري، وآخرها سباق لمسافة 10 كم في مدينة ليرو الإسبانية حيث حقق اللاعب المركز الثاني، فيما فاز زميله سعود الزعابي بالمركز الأول.

وأشار الزعابي إلى أن منتخب الدواثلون تأهل للمرة الأولى إلى دورات الألعاب العالمية، ضمن أفضل 33 لاعباً في العالم، وأضاف: استطعنا أن نضع الإمارات ضمن أفضل 16 منتخباً مشاركاً، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق إنجاز باسم الإمارات، وأتقدم بخالص الشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية، والهيئة العامة للرياضة، واتحاد الترايثلون على دعمهم المستمر للرياضيين في مختلف المحافل والاستحقاقات الرياضية.

وتشهد مسابقة الدواثلون إقامة 3 سباقات بواقع 10 كم للجري و40 للدراجات ثم 5 كم عدو مجدداً بنظام مسابقات النخبة، إذ تشهد المنافسات تواجد أفضل العناصر المصنفة عالمياً لاسيما اللاعبين المشاركين من فرنسا وإسبانيا.