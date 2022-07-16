6 لاعبين يمثلون منتخب الجودو في «الآسيوية»

أبوظبي (الاتحاد)



اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، قائمة المنتخب الأول المشارك في بطولة آسيا، التي تقام في مدينة نور سلطان في كازاخستان من 4 إلى 7 أغسطس المقبل، وتضم 6 لاعبين، على ضوء نتائجهم الدولية والمحلية، ووسط رغبة كبيرة، لمواصلة التألق على المستويات كافة، واعتلاء منصات التتويج مجدداً.

وضمت البعثة التي يرأسها ناصر التميمي أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، المدرب فيكتور سيكتروف، واللاعبين جور شغيلي الذي يشارك في منافسات وزن الخفيف تحت 66 كجم، سعيد النقبي في وزن تحت 73 كجم، خليفة الحوسني في وزن تحت 73 كجم، وتاتانورغزاري في وزن تحت 81 كجم، وجريجور أرام في وزن تحت 90 كجم وماجو معروف في وزن فوق 100 كجم.

وأشار ابن ثعلوب إلى أن برنامج المنتخب الأول، يسير كما خطط له مجلس إدارة الاتحاد، بتوصية من اللجنة الفنية، للوصول إلى بطولة أبوظبي جراند سلام التي تقام من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل، بمستوى يتناسب مع قيمة بطولة النخبة التي يتوقع أن تشهد مشاركة قياسية، بعد أن تقدمت حتى الآن وبشكل مبكر منتخبات العراق وكوت ديفوار، ويشرف عليها الاتحاد الدولي للجودو، ويسبقها المشاركة في الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها مدينة قونية التركية من 9 إلى 18 أغسطس المقبل، وتأجلت من العام الماضي بسبب ظروف جائحة كورونا .

وأكد رئيس اتحاد المصارعة والجودو، أنه تم إبلاغ الاتحاد الدولي باعتذار المنتخب عن عدم المشاركة في بطولة زغرب الكرواتية لمنح اللاعبين راحة قبل بطولة آسيا، على أن يسبقها معسكر قصير في جورجيا لمزيد من الاستعداد.