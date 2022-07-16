جارسيا ليون تعانق الذهب بـ «حلم الطفولة»



يوجين (أ ف ب)

أحرزت العداءة البيروفية كيمبرلي جارسيا ليون الذهبية الأولى في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى، عندما حلت أولى في سباق 20 كلم مشياً، في مدينة يوجين الأميركية.

وقطعت جارسيا ليون مسافة السباق بزمن ساعة و26 دقيقة و58 ثانية، محققة رقماً قياسياً وطنياً، متقدمة على البولندية كاتارينا دييبلو صاحبة الفضية بزمن 1.27:31 ساعة، وهو رقم قياسي وطني أيضاً، والصينية جيجيي كيي يانج صاحبة البرونزية «1.27:56 ساعة».

وهي المشاركة الثانية لجارسيا ليون في بطولة العالم، بعد الأولى في نسخة لندن 2017 عندما حلت سابعة.

ومنحت جارسيا ليون، البالغة من العمر 28 عاماً، الميدالية الأولى لبلادها في تاريخ بطولات العالم، واضعة حداً للسيطرة الصينية على اللقب العالمي في النسخ الثلاث الماضية، حيث توجت هونج ليو بلقب نسختي 2015 في بكين و2019 في الدوحة، ويانج جيايو بلقب نسخة 2017 في لندن.

واكتفت ليو حاملة اللقب العالمي ثلاث مرات «2011 و2015 و2019» وبطلة أولمبياد ريو دي جانيرو ووصيفة أولمبياد لندن 2012 وثالثة النسخة الأخيرة في طوكيو الصيف الماضي، بالمركز الخامس بزمن ساعة و29 دقيقة، وفشلت بالتالي في أن تصبح أول عداءة تحرز اللقب العالمي للسباق أربع مرات.

وقالت جارسيا ليون «لقد حلمت بهذه الميدالية منذ أن كنت صغيرة»، وأريد أن أهديها لجميع البيروفيين، سيكونون فخورين جداً، هذه أول ميدالية لنا في بطولة العالم وآمل ألا تكون الأخيرة، وبقيت مركزة على هدفي لتحقيق ميدالية، فكرت في ذلك خلال السباق بأكمله ونجحت الأمور».

وأردفت قائلة «أنا سعيدة وفخورة بنفسي، لقد عملت بجد، على أمل أن أكون في وضع جيد، لم يكن الأمر سهلاً، لكنني محاربة»، وستشارك جارسيا ليون في سباق 35 كلم مشياً يوم الجمعة المقبل.