الأحد 17 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
إيسكو.. «المستقبل الغامض»!
إيسكو.. «المستقبل الغامض»!
16 يوليو 2022 10:35

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


منذ أن أصبح الإسباني إيسكو «30عاماً» حراً في اللعب لأي نادٍ يختاره مجاناً، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد في 30 يونيو الماضي، عاد اللاعب من أجازته الصيفية الطويلة للتنسيق مع وكيله خورخي مينديش، من أجل الحصول على فريق مناسب يلعب له في الموسم الجديد 2022-2023.
ووضع إيسكو أمام وكيله عدة معايير ومواصفات يطلبها في النادي الذي يرغب في الانتقال إليه، ويفضل اللاعب الحاصل على دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» 5 مرات مع «الملكي»، أن تكون الأولوية في اختياراته للأندية الإسبانية، ولا يمانع في تقليل راتبه، حتى يجذب إليه أندية أخرى غير إسبانية، واعترف في الوقت نفسه بأنه سيكون سعيداً لو انتقل إلى إشبيلية، الذي يتولى تدريبه مدربه السابق في الريال جولين لوبيتيجي الذي يعرف جيداً إمكانياته وموهبته. 

غير أن مجلس إدارة النادي الأندلسي غير مقتنع تماماً بأن لاعباً في الثلاثين من عمره، يمكن أن يكون مفيداً لفريق ممتلئ بالنجوم القدامى أصحاب الخبرة، خاصة في خط الوسط الذي يلعب فيه إيسكو، حيث يضم الكرواتي إيفان راكيتيتش والأرجنتيني بابو جوميز، وكل منهما يبلغ «34 عاماً». 

وترى إدارة إشبيلية أنه حتى لو حدث تخفيض كبير في راتب إيسكو، فإنه سيظل أكبر من أي لاعب آخر في الفريق، وتلك مسائل مالية مهمة يضعها النادي الأندلسي في اعتباره، وتجعله متردداً في الإقدام على هذه الخطوة، حتى لا تحدث مشكلة داخل غرفة الملابس، وإن كانت العلاقة الطيبة بين مينديش وإدارة النادي قد تكون عاملاً مؤثراً في تمرير هذه الصفقة، ويمكن الاعتماد على مينديش وتأثيره على لوبيتيجي، بحكم أنه وكيله أيضاً، لإقناع إشبيلية بالتفاوض مع اللاعب.
وبخلاف أشبيلية، ذكرت مصادر صحفية إيطالية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي يريد إيسكو، الذي سبق له تدريبه أيضاً في «السانتياجو برنابيو»، وربما يستفيد «سبيشيال وان»، من علاقته الوثيقة بخورخي مينديش وكيله هو أيضاً، من أجل تقريب وجهات النظر بين الجانبين، غير أن المشكلة الكبرى تتمثل في أن إيطاليا لا تستهوى إيسكو كثيراً، كما أن روما لن يتيح للنجم الإسباني «38 مباراة دولية» الفرصة للعب في دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، بينما يتيح له إشبيلية هذا الشرف.
ويدرك إيسكو جيداً أن أي تأخير في حسم النادي الذي سيلعب له، لن يكون في مصلحته، لأن معناه أن فترة الإعداد التي تسبق الموسم الجديد قد يفوته جزء كبير منها، ما يؤثر بالضرورة على جاهزيته البدنية عند بداية الموسم رسمياً.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
إيسكو
إشبيلية
روما
مورينيو
آخر الأخبار
جندي مغربي يرش الماء من خرطوم على حريق غابة بالقرب من مدينة القصر الكبير المغربية في منطقة العرائش
عربي ودولي
السلطات المغربية ترسل مزيداً من التعزيزات لمكافحة الحرائق
اليوم 08:36
تعبيرية
عربي ودولي
بريطانيا.. إعلان حالة الطوارئ الوطنية بسبب موجة الحر
اليوم 08:23
شرطة أبوظبي⁩ ترجو توخي الحذر بسبب ⁧الأجواء الماطرة
الإمارات
شرطة أبوظبي: السيطرة على حريق اندلع في بناية بالمصفح
اليوم 08:04
الإمارات وفرنسا.. ركائز الاستقرار الإقليمي والعالمي
الإمارات
الإمارات وفرنسا.. ركائز الاستقرار الإقليمي والعالمي
اليوم 01:55
«قمة جدة».. رؤية مشتركة للسلام والازدهار
عربي ودولي
«قمة جدة».. رؤية مشتركة للسلام والازدهار
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©