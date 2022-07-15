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الرياضي
التأشيرة تحرم تومسون من «مونديال القوى»
كريس تومسون
15 يوليو 2022 23:30

لندن (رويترز)

أعلن الاتحاد البريطاني لألعاب القوى، غياب عداء الماراثون كريس تومسون عن بطولة العالم في يوجين بولاية أوريجون الأميركية، لعدم تمكنه من الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة في الوقت المناسب.
وعانى عشرات المنافسين للحصول على تأشيرة دخول أميركا، ما يهدد بحرمان نحو 100 رياضي ومدرب ومسؤول من دخول البلاد، من أجل البطولة التي تنطلق اليوم.
وقال الاتحاد البريطاني في بيان: تواصلنا مع الاتحاد الدولي والتمسنا مساعدة الحكومة البريطانية لحل المشكلة حتى الدقيقة الأخيرة، لكن بسبب قرب موعد الماراثون يوم الأحد 17 يوليو، لن يتمكن تومسون الآن من السفر والتنافس.
وقال تومسون، الحاصل على الميدالية الفضية ببطولة أوروبا سابقاً، إنه يشعر بالانهيار لغيابه عن بطولة العالم.
وأضاف العداء البالغ عمره 41 عاماً: لا أعرف أبداً ما يمكن أن يحدث لكن كانت لدي تطلعات كبيرة ولم يجب أن يحدث هذا في هذه المرحلة، من الصعب تصديق ذلك.
وواجه العداء الكيني فرديناند أومانيالا، أسرع رجل في أفريقيا، تأخيراً مشابهاً في إجراءات التأشيرة قبل الموافقة في الرمق الأخير، والآن يسابق الزمن للوصول إلى يوجين قبل تصفيات سباق 100 متر اليوم الجمعة. 

كأس العالم لألعاب القوى
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