أنتويرب يضم ألدرفيريلد

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

أعلن نادي رويال أنتويرب البلجيكي لكرة القدم، تعاقده مع توبي ألدرفيريلد لمدة ثلاثة أعوام.

وانضم ألدرفيريلد لفريق الدحيل القطري من توتنهام الإنجليزي مقابل 15.5 مليون دولار، وفقا لما ذكرته التقارير، في يوليو الماضي.

وأكد أنتويرب اليوم أن ألدرفيريلد «33 عاماً» وقع على عقد حتى 2025.

ولم يلعب ألدرفيريلد في دوري الدرجة الأولى البلجيكي من قبل، حيث انتقل لأياكس الهولندي وهو يبلغ 15 عاماً.

وقضى ألدرفيريلد خمس سنوات مع أياكس، قبل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد وأعير إلى ساوثهامبتون الإنجليزي قبل انتقاله لتوتنهام، حيث شارك في 236 مباراة.

وشارك ألدرفيريلد في 121 مباراة دولية مع المنتخب البلجيكي، ويعتزم العودة لقطر مرة أخرى لخوض منافسات بطولة كأس العالم، التي تقام في وقت لاحق من العام الجاري.