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سان جيرمان يحقق الفوز الأول مع جالتييه
سان جيرمان يحقق الفوز الأول مع جالتييه
15 يوليو 2022 23:08

باريس (أ ف ب) 
حقق باريس سان جيرمان بطل فرنسا، فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد كريستوف جالتييه على حساب كويفيلي روين من الدرجة الثانية 2-صفر، في أولى المباريات التحضيرية لفريق العاصمة الفرنسية استعداداً للموسم الجديد.
وحلّ جالتييه مع نهاية الموسم الماضي خلفاً للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المُقال، في سعيه لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.
وسجّل هدفي سان جيرمان كل من الإسباني سيرخيو راموس «34، ركلة جزاء»، واللاعب الشاب جيدي جاساما «54»، علماً انّ المباراة أقيمت خلف أبواب موصدة ومن دون حضور المشجعين في مركز تدريبات "بي أس جي".
وشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في اللقاء لـ45 دقيقة، بينما غاب البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي الذي عاد الاثنين إلى تدريبات الفريق.

سان جيرمان
ليونيل ميسي
مبابي
نيمار
بوكيتينو
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