السيتي يجدد عقد محرز حتى 2025

لندن (أ ف ب)

جدد المهاجم الدولي الجزائري رياض محرز عقده مع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي حتى عام 2025، بحسب ما أعلن نادي "سيتيزنز".

ويعتبر التجديد بمثابة مكافأة لمحرز الذي أسهم في احتفاظ سيتي بلقب الدوري الانجليزي.

منذ وصوله من ليستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني قبل أربع سنوات، خاض محرز 189 مباراة لتشكيلة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، وسجل 63 هدفًا وأسهم بـ 45 تمريرة حاسمة.

كما فاز ابن الـ 31 عامًا بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وثلاثة ألقاب في كأس الرابطة وكأس الاتحاد مرة واحدة مع سيتي.

وشرح محرز موقفه من التجديد قائلًا: أنا سعيد للغاية بتوقيع الاتفاق الجديد. لقد استمتعت بكل دقيقة من وقتي هنا. إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءًا من هذا النادي الرائع.

وتابع إن مساهمتنا في تحقيق النجاح الذي حققناه في المواسم الأربعة الماضية لا يُنسى وجعلنا جميعًا عطشى للتطلع لتحقيق المزيد.

وأضاف محرز: أود أيضًا أن أشكر بيب جوارديولا، تشيكي بيجريستين والجهاز الفني، على الطريقة التي ساعدوني بها في التطور كلاعب ودفعوني للاستمرار.

وسجل محرز 24 هدفًا للسيتي في جميع المسابقات الموسم الماضي ويبدو أنه مستعد للعب دور رئيسي في الموسم المقبل بعد رحيل البرازيلي جابريال جيسوس والانجليزي رحيم سترلينج.

بدوره، قال الإسباني تشيكي بيجريستين مدير الفريق عن محرز: لعب رياض دوراً كبيراً في نجاحنا في السنوات الأربع منذ انضمامه إلينا.