بيدرسن بطل الـ13 في طواف فرنسا

سانت إيتيان (أ ف ب)

أحرز الدنماركي مادس بيدرسن المرحلة الثالثة عشرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، بعد يوم حار تواصل على مسافة 192.6 كلم بين بورج دوازان وسانت إيتيان، فيما بقيت صدارة الترتيب العام ومعها القميص الأصفر لصالح مواطنه يوناس فينغيغارد.

وتقدم بيدرسن على البريطاني فريد رايت الذي حلّ ثانياً والكندي هوجو هولي ثالثاً في نهاية محتدمة للمرحلة، بعد تمكن الثلاثة من الانفصال عن المجموعة والانطلاق نحو الخط النهائي.

وسجّل بيدرسن الفوز الدنماركي الثالث هذا الأسبوع بعد ماجنوس كورت نيلسن في المرحلة العاشرة، وفينغيغارد بالمرحلة الحادية عشرة.

ونجح بيدرسن في التأقلم وسط طقس جار جداً خلال هذه المرحلة، تماماً كما فعل عندما تُوج ببطولة العالم على الطرقات لعام 2019 في ظل طقس ماطر في مدينة يوركشاير الإنجليزية.

وشهدت المرحلة سقوط الأسترالي كالب إيوان بعدما بدا أنه فقد التركيز واستخدم الفرامل بقوة أحد المنعطفات، قبل أن يسقط وهو في موقع متقدم ضمن المجموعة.

وحافظ فينغيغارد على صدارة الترتيب العام، بعدما وصل إلى خط النهاية بأمان وإلى جانب مجموعة ضمّت أبرز منافسيه كالسلوفيني تادي بوجاتشار والبريطاني جيراينت توماس.



ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة 13:

1- الدنماركي مادس بيدرسن 4.13:03 ساعات

2- البريطاني فريد رايت بفارق صفر ثانية

3- الكندي هيوجو هولي بفارق صفر ث

4- السويسري ستيفان كانج بفارق 30 ث

5- الأميركي ماتيو يورنسون بفارق 30 ث



الترتيب العام للخمسة الأوائل لطواف فرنسا:

1- الدنماركي يوناس فينغيغارد 50:47.34 ساعة

2- السلوفيني تادي بوجاتشار بفارق 2:22 د.

3- البريطاني غيراينت توماس بفارق 2:26 د.

4- الفرنسي رومان باردي بفارق 2:35 د

5- البريطاني أدم ييتس بفارق 3:44 د