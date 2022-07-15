«أبيض الشباب» يختتم معسكر المغرب



أبوظبي (الاتحاد)



اختتم منتخب الشباب لكرة القدم معسكره الخارجي في المغرب، حيث خاض تقسيمة ودية أمام الجيش الملكي المغربي، على ملعب محمد السادس بالمعمورة.

ويُعد المعسكر محطة مهمة ضمن برنامج استعدادات «أبيض الشباب» لمشاركته المقبلة في بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً، والتي تقام في السعودية، من 20 يوليو إلى 6 أغسطس المقبل.

يذكر أن كأس العرب تحت 20 عاماً تشهد مشاركة 18 منتخبًا، تم توزيعها خلال القرعة إلى 6 مجموعات، حيثُ يلعب منتخبنا في المجموعة الثانية مع الأردن واليمن.

وضمت قائمة منتخبنا الوطني في معسكر المغرب 26 لاعباً، هم: محمد خليل، خميس أحمد، محمد أحمد، هزاع سبيت، عمر إبراهيم، محمد سالم، مايد سعيد، راشد بدر، سيف ياقوت، راشد محمد، عيسى خلفان، خالد صالح، يوسف عبدو، سيف خالد، علي عبدالعزيز، عبدالله خالد، سعيد أحمد، عتيق عصام، سالم طارق، ربيع حسن، عبدالله بدر، حمد عارف، أحمد ناصر، نواف جاسم، مبارك سالم، زايد عبدالله.

من جهة أخرى، حرص إسماعيل أحمد لاعب العين والمنتخب السابق على زيارة بعثة المنتخب وتقديم الدعم المعنوي للاعبين.