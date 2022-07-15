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الرياضي
الرحلة الأميركية تحسم مصير ليفاندوفسكي
الرحلة الأميركية تحسم مصير ليفاندوفسكي
15 يوليو 2022 20:29

ميونيخ (د ب أ) 

ذكر تقرير إعلامي، أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، لن يسافر مع الفريق في رحلته للولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وهو الأمر الذي يشير إلى اقتراب انتقال اللاعب لبرشلونة.
وذكرت بوابة "سبورت باذر" أن ليفاندوفسكي لن يحضر تقديم الفريق للجماهير اليوم السبت في ملعب أليانز أرينا، كما أنه لن يسافر مع الفريق إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين.
وذكرت تقارير أن برشلونة يدرس تقديم عرض أخير لليفاندوفسكي، الذي أوضح أنه يريد الانتقال لبرشلونة، بعد رفض عروض سابقة.
وحتى الآن، يصر بايرن على أن ليفاندوفسكي «33 عاماً» سيكمل عقده مع بايرن الذي ينتهي في عام 2023.

برشلونة
بايرن ميونيخ
ليفاندوفسكي
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