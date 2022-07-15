اتحاد الشطرنج يبدأ المهمة بـ «الحقائب الإدارية»



رضا سليم (دبي)



عقد اتحاد الشطرنج برئاسة تريم مطر اجتماعه الأول بمقر الاتحاد في دبي، بعد تسلم المقر رسمياً من الهيئة العامة للرياضة، وحضره الدكتور سيف سالم النعيمي، ومشعل آل بركت، وسعود الكتبي، وعمر عثمان ربيع، وناصر بن عامر، وخلود عيسى الزرعوني.

وشهد الاجتماع توزيع الحقائب الإدارية على الأعضاء، حيث تم تعيين عضوين جديدين، طبقاً للائحة، هما سلطان الطاهر، وعبدالكريم المرزوقي، واللذين انضما إلى مجلس إدارة الاتحاد، ليرتفع عدد المجلس إلى 9 أعضاء، وتم توزيع المناصب، حيث يتولى الدكتور سيف سالم النعيمي منصب نائب رئيس الاتحاد، وعبدالكريم المرزوقي أمين عام الاتحاد، وناصر بن عامر الأمين العام المساعد، وسلطان الطاهر رئيس اللجنة الفنية، ومشعل آل بركات نائب رئيس اللجنة الفنية، وخلود الزرعوني لجنة الإعلام واللجنة النسائية، وعمر عثمان ربيع رئيس الشؤون المالية.

ورفع تريم مطر رئيس الاتحاد أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الدعم الكبير اللامحدود، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

كما وجه الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة، وأمينها العام سعيد عبدالغفار، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، وعبدالله محيوه، واللجنة الأولمبية، وجميع الأندية التي صوت للمجلس الحالي، وقال: بدأنا المهمة سريعاً بمجرد استلام الاتحاد، وعقدنا اجتماعنا في اليوم التالي، من أجل ترتيب أوراق الاتحاد من الداخل، وبدء العمل مع الأندية والمنتخبات، وكان علينا أن نحسم ملف الحقائب الإدارية، وبالفعل كان توزيع المناصب سهلاً، خاصة أن المعينين الجدد له خبرات كبيرة، ونثق في قدراتهم في الإضافة للاتحاد والمنتخبات، ونعمل يداً بيد مع جميع الأندية، من أجل هدف واحد، وهو رفع علم الإمارات في البطولات والمحافل الخارجية.