العين يستهل حملة الدفاع عن لقب «أدنوك للمحترفين» أمام عجمان



معتز الشامي (دبي)



يستهل العين رحلة الدفاع عن لقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، والذي ينطلق يومي 2 3 سبتمبر المقبل، بلقاء عجمان ضمن الجولة الأولى للبطولة، بينما يلتقي الشارقة «وصيف» النسخة الماضية مع شباب الأهلي.

وأجرت رابطة المحترفين، مراسم قرعة الموسم الجديد لبطولتي دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وذلك وسط أجواء خلابة مساء اليوم في استراحة السُّحُب بمدينة خورفكان بإمارة الشارقة، بحضور جمال المري نائب رئيس رابطة المحترفين، وأعضاء مجلس الإدارة محمد عبيد اليماحي، وحسن طالب المري وطارق الشبيبي.

وأقيمت مراسم قرعة دوري أدنوك للمحترفين بنظام نظام القرعة الإلكتروني الذكي «القرعة الإلكترونية»، وأسفرت عن مواجهات قوية بشكل متوازن في كل جولة، لتعزيز الجوانب التنافسية والتسويقية للمسابقة والتفاعل الجماهيري.

وبحسب القرعة، تشهد الجولة الأولى يومي 2 و3 سبتمبر، بداية «الزعيم» حامل اللقب مشواره خارج ملعبه أمام «البرتقالي»، ويلتقي شباب الأهلي مع الشارقة، الوصل مع الوحدة، اتحاد كلباء مع البطائح، الظفرة مع النصر، وبني ياس مع خورفكان، الجزيرة مع دبا الفجيرة.

وفي الجولة الثانية يومي 9 و10 سبتمبر، يلتقي العين مع الظفرة، والشارقة مع بني ياس، والنصر مع عجمان، وخورفكان مع الجزيرة، ودبا الفجيرة مع شباب الأهلي، والبطائح مع الوصل، والوحدة مع اتحاد كلباء.

وفي الجولة الثالثة يومي 15 و16 سبتمبر، يلعب بني ياس مع البطائح، واتحاد كلباء مع الظفرة، وشباب الأهلي مع الوحدة، وخورفكان مع النصر، والجزيرة مع العين، والوصل مع دبا الفجيرة، وعجمان مع الشارقة.

وفي الجولة الرابعة يومي 1 و2 أكتوبر، يلتقي الشارقة مع خورفكان، ودبا الفجيرة مع عجمان، وبني ياس مع الجزيرة، والنصر مع الوصل، والعين مع اتحاد كلباء، والظفرة مع شباب الأهلي، والبطائح مع الوحدة.

وفي الجولة الخامسة يومي 7 و8 أكتوبر، يلعب شباب الأهلي مع اتحاد كلباء، والوصل مع الظفرة، وخورفكان مع البطائح، ودبا الفجيرة مع العين، والجزيرة مع الشارقة، والوحدة مع النصر، وعجمان مع بني ياس.

وفي الجولة السادسة يومي 15 و16 أكتوبر، يلتقي بني ياس مع النصر، والظفرة مع البطائح، والشارقة مع الوصل، وعجمان مع خورفكان، وشباب الأهلي مع الجزيرة، والعين مع الوحدة، واتحاد كلباء مع دبا الفجيرة.

وتشهد الجولة السابعة 22 و23 أكتوبر لقاء النصر مع العين، والوصل مع اتحاد كلباء، والوحدة مع الظفرة، وخورفكان مع شباب الأهلي، والبطائح مع الشارقة، والجزيرة مع عجمان، ودبا الفجيرة وبني ياس.

وفي الجولة الثامنة يومي 28 و29 أكتوبر، يلتقي خورفكان مع دبا الفجيرة، وعجمان مع البطائح، وشباب الأهلي مع العين، واتحاد كلباء مع النصر، والجزيرة مع الوصل، وبني ياس مع الظفرة، والشارقة مع الوحدة.

وتقام الجولة التاسعة يومي 5 و6 نوفمبر، حيث يلعب العين مع خورفكان، والوصل مع عجمان، والوحدة مع دبا الفجيرة، والبطائح مع شباب الأهلي، والنصر مع الجزيرة، والظفرة مع الشارقة، واتحاد كلباء مع بني ياس.

وتشهد الجولة العاشرة يومي 11 و12 نوفمبر، لقاء شباب الأهلي مع النصر، وعجمان مع اتحاد كلباء، والجزيرة مع الوحدة، وبني ياس مع الوصل، والشارقة مع العين، وخورفكان مع الظفرة، ودبا الفجيرة مع البطائح.

وتجرى الجولة 11 يومي 15 و16 ديسمبر، وفيها يلعب العين مع بني ياس، والظفرة مع عجمان، والوصل مع شباب الأهلي، والبطائح مع الجزيرة، والنصر مع دبا الفجيرة، والوحدة مع خورفكان، واتحاد كلباء مع الشارقة.

وفي الجولة 12 يومي 20 و21 ديسمبر، يلتقي النصر مع البطائح، والعين مع الوصل، والوحدة مع عجمان، والجزيرة مع الظفرة، وشباب الأهلي مع بني ياس، وخورفكان مع اتحاد كلباء، ودبا الفجيرة مع الشارقة.

ويختتم الدور الأول بـ «الجولة 13» يومي 22 و23 يناير، حيث يلتقي اتحاد كلباء مع الجزيرة، والوصل مع خورفكان، والشارقة مع النصر، وبني ياس مع الوحدة، والظفرة مع دبا الفجيرة، وعجمان مع شباب الأهلي، والبطائح مع العين.



قرعة كأس «أبوظبي الإسلامي»



أجريت مراسم قرعة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ويلتقي في الدور الأول الوحدة مع اتحاد كلباء، وعجمان مع الظفرة، والنصر مع البطائح، ودبا الفجيرة مع الجزيرة، وبني ياس مع الشارقة، وخورفكان مع الوصل، ويلتقي المتأهل من لقاء الوحدة واتحاد كلباء مع العين حامل اللقب في ربع النهائي، والمتأهل من دبا الفجيرة والجزيرة مع شباب الأهلي وصيف النسخة الماضية.

وتقام مباريات الدور الأول من مباراتين بنظام خروج المغلوب للصعود إلى ربع النهائي، فيما يصعد مباشرة إلى دور الثمانية كل من العين وشباب الأهلي، على أن يقام ربع النهائي ونصف النهائي من مباراتي ذهاب وإياب أيضاً، فيما يقام النهائي من مباراة واحدة.

وأكد عبد الله علي مشرف فريق العين جاهزية «الزعيم» لحملة الدفاع عن اللقب، مشيراً إلى أن قدر العين هو المنافسة على جميع الألقاب المحلية، وقال: جاهزون لدخول الموسم بكل قوة، وهدفنا المنافسة على جميع الألقاب والبطولات كعادة العين دوماً.وأشاد عبد الله علي، بأجواء القرعة، لافتاً إلى أن المباريات كلها جاءت متوازنة، مشيراً إلى أن جميع المباريات على القدر نفسه من القيمة والأهمية، ولا توجد مباراة سهلة وأخرى صعبة ولكن جميع المباريات يتعامل معها العين بكل جدية.

فيما أكد أحمد مبارك مدير فريق الشارقة، جاهزية «الملك» للمنافسة على الألقاب، وقال: حق أصيل للشارقة وباقي الفرق الدخول في المنافسة بكل قوة للظفر بالألقاب، ولكن نحن نسعى بكل جدية للمنافسة بالفعل على الدوري وباقي البطولات، وثقتنا كبيرة في قدرات جميع اللاعبين.

وعن خالد باوزير ومدى صحة أنباء رحيله، قال: باوزير مستمر مع الشارقة، وبالتأكيد إذا هناك رغبة في رحيله يتم الإعلان عن ذلك، لكن لا يوجد أي قرار يتعلق بهذا الجانب.

وختم مبارك بالإشادة بأجواء القرعة وحرص الرابطة على إقامتها في استراحة السحب وسط مشاهد طبيعية متميزة.



