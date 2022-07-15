برشلونة يستحضر الكرة الجميلة

برلين(د ب أ/ستاتس بيرفورم)

أكمل رافينيا انتقاله لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، في الوقت الذي أثنى فيه خوان لابورتا رئيس النادي على اللاعب البرازيلي، قائلاً :"نعتقد أن الأداء الجميل سيعود".

وسار البرازيلي رافينيا «25 عاماً» على نفس نهج مواطنيه رونالدو، ريفالدو، ورنالدينيو، نيمار، في الانضمام لبرشلونة، بينما تعلق الجماهير آمالا كبيرة عليه.

ومن الممكن، قريباً، أن ينضم له مهاجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي، الذي يعد الهدف الرئيسي لبرشلونة، ولكن لابورتا لم يفوت الفرصة في الإثناء على أول التعاقدات التي تكلفت أموالاً كبيرة.

وقال لابورتا: هذا مثير للغاية بالنسبة لنا. لكل الذين عاشوا الأوقات الذهبية للنادي، كان هناك لاعبون برازيليون".

وأضاف: من النادي، نعتقد أن كرة القدم الجميلة ستعود.

واستطاع برشلونة أن يجد التمويل اللازم لإكمال الصفقة، حيث ذكرت تقارير أن قيمة الصفقة وصلت إلى 67 مليون يورو.

وسجل رافينيا 11 هدفاً في الدوري الإنجليزي مع ليدز في الموسم الماضي، بعدما سجل ستة أهداف في موسم 2020 / 2021 عقب انضمامه للفريق من رين.

وتم تقديم اللاعب في ملعب سيوتات إسبورتيفا خوان جامبر، الذي يستضيف تدريبات الفريق، بدلا من كامب نو.

وأعرب اللاعب عن رضاه بالانتقال للدوري الإسباني قائلا إن ذلك يمنحه "فخراً كبيراً".

وأضاف: هناك الكثير من اللاعبين الذين أعتبرهم مثلي الأعلى، مروا من هنا وصنعوا التاريخ. إذا تمكنت من فعل نصف ما فعلوه، فسأكون قد حققت الكثير.

وأكد : أعيش حلم الطفولة، وعائلتي أيضا. سأقدم أفضل ما عندي من أجل برشلونة.