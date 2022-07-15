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ليفربول يفوز ودياً على كريستال بالاس
ليفربول يفوز ودياً على كريستال بالاس
15 يوليو 2022 20:16

سنغافورة (أ ف ب) 
اختتم ليفربول جولته التحضيرية للموسم الجديد في جنوب شرق آسيا، بالفوز على كريستال بالاس بهدفين, سجلهما جوردان هندرسون والمصري محمد صلاح، خلال مباراة ودية أقيمت في سنغافورة.
وافتتح قائد "الريدز" هندرسون التسجيل لفريقه في الدقيقة 12، قبل أن يضاعف صلاح النتيجة في مستهلّ الشوط الثاني، ليثير حماسة الجماهير التي كانت حاضرة في الملعب الوطني.
وأجرى الفريقان تبديلات عدة خلال المباراة، حيث سعى مدرب ليفربول الألماني يورجن كلوب، ونظيره الفرنسي في كريستال بالاس باتريك فييرا إلى منح اللاعبين تدريباً جيداً قبل بداية الموسم الجديد الشهر المقبل.
وعوّض رجال كلوب خسارة قاسية بداية الأسبوع الحالي برباعية أمام غريمه اللدود مانشستر يونايتد في مباراة ودية في بانكوك.
وأدت تلك الخسارة إلى تعرّض المدرب الألماني لانتقادات، خصوصاً حيال تعاقده مع النجم الأوروجوياني داروين نونييز بصفقة ضخمة من بنفيكا البرتغالي، بعدما قدم الأخير أداء باهتاً خلال المباراة.
من جهته، كان بالاس من دون العديد من النجوم، من ضمنهم العاجي ويلفريد زاها، البلجيكي كريستيان بينتيكي، ومارك جويهي وإيبيريكي إيزي، وجميعهم لم يسافروا إلى آسيا.
وفيما يعود ليفربول إلى أوروبا لخوض المزيد من المباريات الودية في ألمانيا والنمسا، يسافر بالاس إلى أستراليا للقاء مانشستر يونايتد في ملبورن، وليدز يونايتد في بيرث الأسبوع المقبل.

ليفربول
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