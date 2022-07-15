«الابتكارات التكنولوجية» في المواجهة الودية

دوسلدورف (د ب أ)

يعتزم فريق كولون الألماني لكرة القدم تجربة جديدة، باستخدام كاميرات تثبت على أجساد لاعبي الفريق خلال المباراة الودية، التي سيخوضها أمام ميلان الإيطالي غداً السبت.

كما سيتم توصيل ميكروفونات لمنح مشاهدي المباراة في منازلهم عبر التلفاز تجربة جديدة، حيث سيتمكنون أيضاً من متابعة الإحصائيات بشكل مباشر فور صدورها.

وقال كريستيان كيلير المدير الإداري للنادي لصحيفة "إكسبريس": الفكرة الأساسية للعبة هي إظهار كل ما يمكن إظهاره. كيف يمكن إثراء تجربة الملعب ويوم المباراة بعناصر إضافية؟. ولكن شتيفين بومجارت مدرب كولون، حذر من كمية الابتكارات التي تحدث في الرياضة.

وقال لصحيفة "كولنر شتات أنتسايجر": "لا أجد كل ما يحدث جيد، أنا تقليدي هنا".