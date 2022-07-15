السبت 16 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«الرباعيات الودية» شعار الجولة الصيفية
«الرباعيات الودية» شعار الجولة الصيفية
15 يوليو 2022 16:33

ملبورن (أ ف ب)

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزه الثاني توالياً، في جولته الصيفية استعداداً للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه على ملبورن فيكتوري الأسترالي 4-1 في ملبورن.
تقدم أصحاب الأرض بواسطة كريستوفر ايكونوميديس (5)، ورد مانشستر يونايتد بأربعة أهداف حملت تواقيع الإسكتلندي سكوت ماكتوميني (43) والفرنسي أنتوني مارسيال (45+1) وماركوس راشفورد (78) وأدموند لوبانكو (90 خطأ في مرمى فريقه).
وكان مانشستر يونايتد استهل جولته بفوز عريض على غريمه التقليدي ليفربول برباعية في بانكوك الثلاثاء الماضي.
فاجأ أصحاب الأرض الضيوف بافتتاحهم التسجيل بعد مرور 5 دقائق بواسطة ايكونوميديس، مستغلاً هجمة مرتدة سريعة.
ووجد مانشستر يونايتد صعوبة في اختراق دفاع فيكتوري المنظم، على الرغم من نسبة استحواذ كبيرة على الكرة بلغت 76 % في الشوط الأول، قبل أن يسجل هدفين متتاليين في نهاية الأول عبر ماكتوميني، الذي اطلق كرة قوية من خارج المنطقة ارتطمت بأحد مدافعي فيكتوري وخدعت الحارس (43)، قبل أن يضيف مارسيال الهدف الثاني، اثر تلقيه كرة من السويدي أنتوني إيلانجا (45+1).
وكما في المباراة الأولى، أخرج مدربه الجديد الهولندي إيريك تن هاج جميع لاعبي الصف الأول ومنح الفرصة للاعبين الشبان.
وبسط مانشستر يونايتد سيطرته على مجريات الشوط الثاني، وتألق في صفوفه مجدداً لاعب وسطه الصاعد العراقي زيدان إقبال بفضل تحركاته وفنياته ورؤيته الثاقبة.
وقام مدافع مانشستر يونايتد بمجهود فردي من منتصف الملعب، قبل أن يمرر الكرة باتجاه راشفورد داخل المنطقة حولها الأخير داخل الشباك (78).
وقبل صافرة نهاية المباراة، حوّل لوبانكو عن طريق الخطأ في شباك فريقه تمريرة عرضية من الهولندي تاهيت تشونغ.
ويستمر مانشستر يونايتد في جولته الأسترالية حيث يلتقي الثلاثاء مع مواطنه كريستال بالاس الثلاثاء المقبل، ومع أستون فيلا في 23 الحالي.

مانشستر يونايتد
ليفربول
كريستال بالاس
أستون فيلا
راشفورد
آخر الأخبار
صور مجرات التقطها التلسكوب «جيمس ويب»
دنيا
«جيمس ويب» يبدأ دراسة المراحل الأولى لنشأة الكون
اليوم 17:58
شباب الأهلي يجدد الشراكة مع «الراعي الذهبي»
الرياضي
شباب الأهلي يجدد الشراكة مع «الراعي الذهبي»
اليوم 17:50
حمدان المزروعي
الإمارات
حمدان المزروعي: المواطن محور اهتمام رئيس الدولة
اليوم 17:50
جانب من مدينة أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 17:46
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة: الإمارات شريك رئيسي في نهج الاستقرار والازدهار
اليوم 17:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©