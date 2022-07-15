«الرباعيات الودية» شعار الجولة الصيفية

ملبورن (أ ف ب)

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزه الثاني توالياً، في جولته الصيفية استعداداً للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه على ملبورن فيكتوري الأسترالي 4-1 في ملبورن.

تقدم أصحاب الأرض بواسطة كريستوفر ايكونوميديس (5)، ورد مانشستر يونايتد بأربعة أهداف حملت تواقيع الإسكتلندي سكوت ماكتوميني (43) والفرنسي أنتوني مارسيال (45+1) وماركوس راشفورد (78) وأدموند لوبانكو (90 خطأ في مرمى فريقه).

وكان مانشستر يونايتد استهل جولته بفوز عريض على غريمه التقليدي ليفربول برباعية في بانكوك الثلاثاء الماضي.

فاجأ أصحاب الأرض الضيوف بافتتاحهم التسجيل بعد مرور 5 دقائق بواسطة ايكونوميديس، مستغلاً هجمة مرتدة سريعة.

ووجد مانشستر يونايتد صعوبة في اختراق دفاع فيكتوري المنظم، على الرغم من نسبة استحواذ كبيرة على الكرة بلغت 76 % في الشوط الأول، قبل أن يسجل هدفين متتاليين في نهاية الأول عبر ماكتوميني، الذي اطلق كرة قوية من خارج المنطقة ارتطمت بأحد مدافعي فيكتوري وخدعت الحارس (43)، قبل أن يضيف مارسيال الهدف الثاني، اثر تلقيه كرة من السويدي أنتوني إيلانجا (45+1).

وكما في المباراة الأولى، أخرج مدربه الجديد الهولندي إيريك تن هاج جميع لاعبي الصف الأول ومنح الفرصة للاعبين الشبان.

وبسط مانشستر يونايتد سيطرته على مجريات الشوط الثاني، وتألق في صفوفه مجدداً لاعب وسطه الصاعد العراقي زيدان إقبال بفضل تحركاته وفنياته ورؤيته الثاقبة.

وقام مدافع مانشستر يونايتد بمجهود فردي من منتصف الملعب، قبل أن يمرر الكرة باتجاه راشفورد داخل المنطقة حولها الأخير داخل الشباك (78).

وقبل صافرة نهاية المباراة، حوّل لوبانكو عن طريق الخطأ في شباك فريقه تمريرة عرضية من الهولندي تاهيت تشونغ.

ويستمر مانشستر يونايتد في جولته الأسترالية حيث يلتقي الثلاثاء مع مواطنه كريستال بالاس الثلاثاء المقبل، ومع أستون فيلا في 23 الحالي.