بنات النصر في ميدان الرماية



دبي (الاتحاد)



يشارك فريق سيدات النصر للمرة الأولى، في البطولة الثالثة للبندقية والمسدس الهوائي 10 م، والتي ينظمها اتحاد الرماية، على ميدان نادي الذيد يومي السبت والأحد.

ووجه مروان سنكل نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الجماعية الشكر والتقدير إلى الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الرماية، ومثمناً الجهود التي يقوم بها أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، مؤكداً حرص بنات النصر على المشاركة في البطولة، والتي تأتي وفق توجهات إدارة النادي، وبمتابعة عبد الرزاق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الجماعية.

وأضاف: تأتي المشاركة لتعزز تواجد بنات القلعة الزرقاء بجميع البطولات التي تنظمها الاتحادات والهيئات الرياضية والمؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة، ولم يغفل الجهود الكبيرة التي تقوم بها نسرين علي بن درويش رئيسة قسم الأنشطة النسائية بنادي النصر موجهاً لها جزيل الشكر ومتمنياً لفريق النصر تحقيق الطموحات المنشودة.

ووجهت نسرين علي بن درويش رئيس قسم الأنشطة النسائية بالنصر الشكر إلى عبد الرزاق الهاشمي، ومروان سنكل رئيس ونائب رئيس شركة النصر للألعاب الجماعية مثمنة الرعاية والدعم والاهتمام بفرق النادي، وقالت: نحن جزء من منظومة فرق الجنس اللطيف بـ «القلعة الزرقاء»، مشيرة إلى أن النصر يملك فريقاً من 12 لاعبة، وسعينا لتقديم كل سبل الإعداد للمشاركة في مثل هذه البطولات، وسيتم تحديد عدد اللاعبات للمشاركة في منافسات البطولة وفق نتيجة الاختبارات التي ستجريها اللجنة المنظمة للبطولة يوم السبت"

وعن جدول البطولة قالت نسرين أن اتحاد الرماية حدد غداً اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً لفحص معدات وأسلحة الرماية، ويتم بعدها تدريب رسمي لمسابقات البندقية «رجال وسيدات»، وكذلك مسدس «رجال وسيدات» لاختيار اللاعبين واللاعبات .

وتم تحديد يوم الأحد لإجراء المنافسات الرسمية للبطولة، والتي تنطلق عقب فحص معدات وأسلحة الرماية في الساعة الثالثة عصراً، ومن بعدها تنطلق المنافسات الرسمية في 10 أمتار بندقية «رحال وسيدات»، وتعقبها مسابقات مسدس «رجال وسيدات»، وتم تحديد الساعة السابعة موعداً لنهائي مسدس 10 أمتار رجال، ويقام بعدها حفل الختام وتتويج الفائزين في بطولتي البندقية والمسدس للرحال والسيدات.