دورتموند يدشن الاستعداد للموسم الاستثنائي

دورتموند (د ب أ)

بدأ فريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، استعداداته لخوض التحدي المرتقب مع غريمه بايرن ميونيخ الموسم المقبل، عبر إقامة معسكر تدريبي في باد راكاز بسويسرا، بمشاركة 30 لاعباً.

وتوج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني «بوندسليجا» في المواسم العشرة الماضية، بينما توج بروسيا دورتموند بلقب الدوري آخر مرة في عام 2012، لكنه أنفق 85 مليون يورو في تعزيز صفوف الفريق هذا الصيف.

وانضم الوافدون الجدد سيبستيان هالر «أياكس» ونيكلاس زوله «بايرن ميونيخ» ونيكو شلوتربك «فرايبورج» وكريم أديمي «ريد بول سالزبورج» وصالح أوزكان «كولون» إلى صفوف دورتموند قبل أيام.

كذلك انضم للفريق لاعبوه الدوليون أمثال جودي بيلينجهام وجوليان براندت وتوماس مونييه ورافاييل جيريرو.

وقال إيدين تيرزيتش، المدير الفني لدورتموند، بشأن تدريبات الفريق الذي تعززت صفوفه بضم عناصر من فريق تحت 23 عاماً بالنادي: هم لاعبون يجب أيضاً أن يخوضوا المنافسات خلال مرحلة كبيرة من الموسم.

وأضاف: الوقت يمر. ونحن نرغب في التحسن كل يوم من أجل تجهيز العناصر لخوض الموسم بأكمله، والقدرة على التعامل مع إيقاع خوض مباراة كل ثلاثة أيام اعتبارا من سبتمبر.

وقال المدافع ماتس هوملز إن ضم العديد من اللاعبين البارزين عزز مستوى التدريبات، وأضاف: المنافسة الكبيرة على المشاركة في دورتموند بدأت. وظل أوزكان، المصاب، في دورتموند لكن الفريق يأمل في أن يتمكن من اللحاق بالتدريبات في سويسرا.

ويخوض بروسيا دورتموند مباراتين وديتين أمام فالنسيا وفياريال الإسبانيين في 18 و22 يوليو قبل أن يواجه ألتاخ النمساوي خلال معسكره في سويسرا.