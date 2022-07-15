كايو وبرنارد يعودان إلى تدريبات الشارقة



علي معالي (الشارقة)



حصل الأوزبكي شوكوروف على راحة، في انطلاقة تدريبات الشارقة، نظراً لوجوده في فترات سابقة مع منتخب بلاده، مما جعله لا يلتقط أنفاسه قبل الاستعداد للموسم الجديد، وبكل تأكيد يشارك اللاعب في المعسكر الخارجي لـ «الملك».

وفي الوقت نفسه، انتظم كايو لوكاس وبرنارد دوارتي وبن مالانجو، ومعهم عثمان كمارا ولوان بيريرا وماركوس ميلوني وجوستافو في التدريبات بصورة مكثفة، بعد إجراء الفحص الطبي المناسب، وأيضاً ماجد راشد وخالد الظنحاني و«الوافد الجديد» ماجد حسن.

ويحرص الحارس الدولي عادل الحوسني على التدريبات بصفة منتظمة، من أجل التأهيل للفترة المقبلة، وقال الحوسني: بدأت مرحلة العلاج التأهيلي، وانتهيت من المرحلة الأولى، وحالياً في المرحلة الثانية من التأهيل، وأتمنى أن تكون عودتي سريعة إلى الملاعب، بعد الشفاء التام، وبالطبع فإن المرحلة الأولى من المعسكر مهمة لجميع اللاعبين.

وكشف الحوسني عن أهداف «الملك»، وقال: هدفنا المنافسة على لقب الدوري وكأس رئيس الدولة، وهذا لن يتحقق إلا بالعزيمة والإصرار لدى اللاعبين مع الوقفة المطلوبة من جمهورنا الوفي دائماً، والذي ساندنا كثيراً، ونطلب منهم الاستمرار في دعمهم لنا، لأنهم رقم 1 في الملعب.

وبدأ «الملك» المرحلة الأولى من الإعداد للموسم يوم 4 يوليو الجاري بـ «الفحص الطبي»، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر الخارجي في النمسا لمدة 4 أسابيع على مرحلتين، يتخللها 6 تجارب، بواقع 3 مباريات في كل مرحلة، يعود بعدها الشارقة الى الدولة، لإكمال المرحلة الأخيرة من المعسكر، وأداء ودية نهائية، قبل خوض غمار منافسات الموسم الجديد.

وتحتضن مدينة باد وولترسدورف جنوب العاصمة النمساوية فيينا، الفترة الأولى من المعسكر الخارجي، وتبدأ في 18 يوليو حتى الأول من أغسطس، ويخوض خلالها 3 وديات، فيما تبدأ المرحلة الثالثة من تحضيرات الفريق للموسم الجديد يوم 4 أغسطس، والذي ينتقل فيه الى مدينة باد لو بيرسدورف، حيث يتواصل البرنامج التدريبي مع أداء 3 مباريات ودية أخرى لتختتم فترة المعسكر الخارجي يوم 17 أغسطس.