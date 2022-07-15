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«كاس» ترفض الاستئناف الروسي ضد منع المشاركة الدولية
«كاس» ترفض الاستئناف الروسي ضد منع المشاركة الدولية
15 يوليو 2022 15:24

لندن (د ب أ)
رفضت محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس" الاستئناف المقدم من روسيا ضد قرار حرمان فرقها ومنتخباتها من المشاركة في البطولات التابعة للاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لكرة القدم.
وكان الفيفا ويويفا فرضا الحظر على مشاركة المنتخبات والأندية الروسية في البطولات التابعة لهما في 28 فبراير الماضي، بعد أيام من بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وتقدم الاتحاد الروسي لكرة القدم ومجموعة من الأندية الروسية باستئناف أمام محكمة كاس ضد الحظر، لكن المحكمة أعلنت اليوم الجمعة رفض الاستئناف، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا".

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