«توقف مؤقت» لمفاوضات خورفكان وأبرو



فيصل النقبي (خورفكان)



توقفت مفاوضات شركة خورفكان لكرة القدم، مع الأنجولي فابيو أبرو بصفة مؤقتة، بسبب ظهور تطورات جديدة في عقده مع الباطن السعودي الذي لعب له في الموسم السابق.

ووصل أبرو إلى الدولة، واجتمع مع إدارة «النسور»، من أجل حسم الصفقة، قبل أن يعلن الباطن تجديد عقد اللاعب على الموقع الرسمي للنادي، الذي أكد أن هناك بنداً ضمن عقد أبرو يتيح للباطن التجديد له قبل 31 مايو الماضي.

ويتطلب بند «التجديد التلقائي» من إدارة الباطن إخطار اللاعب رسمياً بنية التجديد، وهذا ما قامت به إدارة النادي السعودي، وحتى الآن لم تتضح الصورة كاملة بالنسبة لموقف أبرو الذي وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع العقد مع «النسور» خلال الأيام الماضية.