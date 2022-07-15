السبت 16 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«توقف مؤقت» لمفاوضات خورفكان وأبرو
«توقف مؤقت» لمفاوضات خورفكان وأبرو
15 يوليو 2022 15:11

 
فيصل النقبي (خورفكان)


توقفت مفاوضات شركة خورفكان لكرة القدم، مع الأنجولي فابيو أبرو بصفة مؤقتة، بسبب ظهور تطورات جديدة في عقده مع الباطن السعودي الذي لعب له في الموسم السابق.
ووصل أبرو إلى الدولة، واجتمع مع إدارة «النسور»، من أجل حسم الصفقة، قبل أن يعلن الباطن تجديد عقد اللاعب على الموقع الرسمي للنادي، الذي أكد أن هناك بنداً ضمن عقد أبرو يتيح للباطن التجديد له قبل 31 مايو الماضي.
ويتطلب بند «التجديد التلقائي» من إدارة الباطن إخطار اللاعب رسمياً بنية التجديد، وهذا ما قامت به إدارة النادي السعودي، وحتى الآن لم تتضح الصورة كاملة بالنسبة لموقف أبرو الذي وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع العقد مع «النسور» خلال الأيام الماضية.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
آخر الأخبار
صور مجرات التقطها التلسكوب «جيمس ويب»
دنيا
«جيمس ويب» يبدأ دراسة المراحل الأولى لنشأة الكون
اليوم 17:58
شباب الأهلي يجدد الشراكة مع «الراعي الذهبي»
الرياضي
شباب الأهلي يجدد الشراكة مع «الراعي الذهبي»
اليوم 17:50
حمدان المزروعي
الإمارات
حمدان المزروعي: المواطن محور اهتمام رئيس الدولة
اليوم 17:50
جانب من مدينة أبوظبي
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
اليوم 17:46
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة: الإمارات شريك رئيسي في نهج الاستقرار والازدهار
اليوم 17:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©