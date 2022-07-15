أنشيلوتي راضٍ عن «الإضافات»

مدريد (أ ف ب)

أبدى المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، رضاه عن التشكيلة الحالية لبطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مستبعداً إجراء المزيد من التعاقدات هذا الصيف.

وسبق لريال أن ضم المدافع الألماني أنتونيو روديجر من دون مقابل نتيجة وصوله إلى نهاية عقده مع تشيلسي الإنجليزي، ولاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني من موناكو في صفقة قُدّرت بـ80 مليون يورو.

ويبدو أن هذين التعاقدين كافيان بالنسبة لأنشيلوتي، وفق ما أفاد خلال مؤتمر صحفي تحضيراً لسفر الفريق إلى الولايات المتحدة، من أجل خوض جولة ودية، تجمعه بغريمه المحلي برشلونة وكلوب أميركا المكسيكي ويوفنتوس الإيطالي.

ورأى أنشيلوتي أن فريقه ليس بحاجة إلى مزيد من اللاعبين رغم رحيل كل من الصربي لوكا يوفيتش والبرازيلي مارسيلو والويلزي غاريث بايل وإيسكو، قائلاً: لا شيء أتحدث عنه بخصوص التعاقدات، لقد سبق لي القول أن كل شيء انتهى.

وتابع: لن نتعاقد مع أحد. نحن في وضع جيد حيث نحن الآن، مشيداً في الوقت ذاته بروديجر وتشواميني "التعاقدين الجديدين اللذين يجلبان معهما نوعية رائعة إلى الفريق، معتبراً "أن في مركزيهما، هما أفضل ما يمكن الحصول عليه في سوق الانتقالات. روديجر قلب دفاع رائع وتشواميني أيضاً. إنه شاب ويتمتع بالكثير من الإمكانات.

وأشار إلى "أننا نستغل هذه جولة الولايات المتحدة من أجل مساعدتهما على التأقلم مع الفريق.

وكشف المدرب الإيطالي أنه مستعد لتجربة صانع الألعاب البلجيكي إيدين هازارد في مركز المهاجم، حين يكون الهداف الفرنسي كريم بنزيمة بحاجة إلى الراحة، مضيفاً: نحن نملك الكثير من الخيارات في هذا المركز. بنزيمة هو الخيار الأول لكن يجب الإدراك بأنه سيكون موسماً غريباً، مختلفاً، مع إقامة كأس العالم في منتصفه، وعلينا بالتالي أن نبحث في خيارات أخرى لإراحة بنزيمة.

وأردف "فكرتي هي أن نرى إدين في هذا المركز. نظراً إلى نوعية هازارد وقدراته، قد يكون من الجيد بالنسبة لنا أن نختبره هناك في مركز رأس الحربة. والأمر مماثل بالنسبة لماركو أسينسيو".

ويبدأ ريال استعداداته للموسم بمواجهة من العيار الثقيل في 24 يوليو الحالي ضد غريمه برشلونة في لاس فيجاس قبل لقاء كلوب أميركا بعدها بأربعة أيام في سان فرانسيسكو، ثم يوفنتوس في 31 منه في لوس أنجلوس.

ورغم أن المباراة ودية استعدادية للموسم الجديد، أقر أنشيلوتي أن "الأمور لا تكون ودية أبداً في مواجهة برشلونة. أن نواجههم في وقت مبكر من الموسم هو أمر جيد أيضاً. سنسعى كلانا للفوز بالمباراة هنا وتقديم عرض جميل، كما الحال دائماً في المباريات بين ريال مدريد وبرشلونة".