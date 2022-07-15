المحامون يبررون تهمة جرينر بـ«الأغراض الطبية»

موسكو (رويترز)

قال محامو الدفاع عن لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني جرينر أمام محكمة روسية، إنه تم وصف الحشيش لها لأغراض طبية في الولايات المتحدة بسبب إصابة مزمنة.

وأقرت جرينر بأنها مذنبة في تهم تتعلق بالمخدرات قد تصل عقوبتها إلى السجن لعشر سنوات، بعد احتجازها في مطار موسكو في فبراير شباط وهي تحمل عبوات من زيت الحشيش.

ومثلت نجمة الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية للسيدات أمام المحكمة اليوم الجمعة، في الجلسة الرابعة في المحاكمة. وتقول إنها لم تتعمد خرق القانون.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لتأمين إطلاق سراحها.

وهون الكرملين من فكرة تبادل للسجناء، قائلاً إن من السابق لأوانه مناقشة إمكانية تبادل جرينر، الحائزة على ميداليتين ذهبيتين في الألعاب الأولمبية، مقابل روسي مسجون في الولايات المتحدة.