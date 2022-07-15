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الواعد فرنانديز إلى بنفيكا
الواعد فرنانديز إلى بنفيكا
15 يوليو 2022 14:31

لشبونة (أ ف ب) 
تعاقد لاعب وسط ريفربلايت الأرجنتيني الواعد أنزو فرنانديز مع بنفيكا البرتغالي مقابل 10 ملايين يورو، بحسب ما أعلن النادي البرتغالي.
ووقع فرنانديس «21 عاماً» على عقد لخمسة أعوام مع نسور بنفيكا، مقابل بند جزائي يبلغ 120 مليون يورو، بحسب ما أضاف بنفيكا في بيان.
وبالإضافة إلى قيمة الصفقة البالغة 10 ملايين يورو، يتضمن العقد 8 ملايين يورو كمكافآت بحسب النتائج الرياضية التي يحققها اللاعب.
وفي نوفمبر الماضي، استدعى مدرب منتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني اللاعب فرنانديز إلى تشكيلة "ألبي سيليستي" في تصفيات مونديال قطر 2022 من دون أن يشارك في المباريات.
ووقعت الأرجنتين، بطلة العالم 1978 و1986، في المجموعة الثالثة في كأس العالم إلى جانب السعودية والمكسيك وبولندا.

بنفيكا
ريفربليت
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