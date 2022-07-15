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جالاجر يبحث عن «دور بارز» مع تشيلسي
جالاجر يبحث عن «دور بارز» مع تشيلسي
15 يوليو 2022 12:37

 
لندن (رويترز) 

أكد كونور جالاجر لاعب الوسط الشاب، أنه يسعى للعب دور بارز في صفوف فريقه تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تأكد انضمامه إلى تشكيلة فريق المدرب الألماني توماس توخيل في الموسم المقبل.
ولعب جالاجر «22 عاماً» معاراً في صفوف كريستال بالاس في الموسم الماضي، ولم يلعب أي مباراة بألوان تشيلسي، بعد ما تسبب في بعض التكهنات حول مستقبله مع الفريق اللندني.
وقال جالاجر لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، إن المدرب توخيل قال إنه يريدني أن أكون جزءاً من تشكيلة الفريق، وإثبات جدارتي خلال الاستعداد للموسم، هذه هي خطته،
وهذا ما أريد سماعه، شعرت بالارتياح بهذه المكالمة لأنها أوضحت لي خطة الاستعداد للموسم وموقعي فيها، سعدت بسماع ذلك.
وشارك جالاجر في أربع مباريات دولية مع منتخب إنجلترا كانت أولها في مواجهة سان مارينو العام الماضي، وكان أيضاً عنصراً أساسياً في تشكيلة كريستال بالاس بقيادة المدرب باتريك فييرا في الموسم الماضي.
ومع كريستال بالاس أحرز جالاجر ثمانية أهداف في 38 مباراة، واختاره زملاؤه في الفريق أفضل لاعب في الموسم على مستوى النادي، ويستمر عقد جالاجر الحالي مع تشيلسي حتى 2025.
وأضاف جالاجر «كل لاعب يرغب في اللعب أكبر قدر ممكن، ولكني أود العمل بأقصى جدية ممكنة، حتى أتواجد على أرض لملعب لأطول مدة ممكنة، وهناك لاعبون من الطراز العالمي في الفريق، وبالتأكيد هذا فريق ليس من السهل دخول تشكيلته الأساسية، لكني متحمس لخوض هذا التحدي».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
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كريستال بالاس
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