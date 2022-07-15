«بعيد» أفضل خيل في العالم



أبوظبي (الاتحاد)



تصدر الجواد الإماراتي «بعيد» لشادويل، غير المهزوم في 8 سباقات، والملقب بوحش السباقات العالمية في مسافة الميل، النسخة الخامسة من تصنيفات لونجين العالمية، لأفضل خيل لعام 2022 بتصنيف بلغ 128 رطلاً، وتم مقارنته بالأسطورة «فرانكل»، صاحب أعلى تصنيف حصل عليه جواد في تاريخ السباقات.

وتم إصدار أحدث تقييمات الخيول المهجنة الأصيلة في سن 3 سنوات وما فوق، والتي تتسابق بين 1 يناير و10 يوليو 2022.

وبعد فوزه في سباق لوكنج ستيكس للفئة الأولى في مهرجان رويال آسكوت، والذي حققه بفارق 3.25 طول عن «ريل ويرلد» رفع «بعيد» تصنيفه من 125 إلى 128، وظل الجواد الفائز بأربعة سباقات للفئة الأولى، الرائد في تصنيفات لونجين لأفضل خيل في عام 2022.

وقال الفارس جيم كرولي بعد الفوز القوي: «كل شيء سار بسلاسة وكانت الوتيرة مناسبة، مثل هذا الجواد يمكن أن تقضي حياتك كلها في انتظار جواد مثله، كان على الاستمتاع فقط بالسباق وقد قام بكل المجهود».

كما رفع الأسترالي «نيتشر ستريب» تصنيفه الى 126، وهو حالياً في المرتبة الثانية مناصفة في قائمة التصنيف، وتحسن إلى 126 من 124 بعد نصره في سباق كينج ستاند للفئة الأولى في رويال آسكوت، والتي فاز به بفارق 4 أطوال.

وفي الوقت نفسه، انضم الحصان الأميركي «فلايت لاين» إلى «نيتشر ستريب» في المركز الثاني بتصنيف 126، وفي أول ظهور موسمي له، فاز «فلايت لاين» بسباق هيلين ديل متروبوليتان هانديكاب للفئة الأولى، بفارق ستة أطوال، ولم يهزم في أربعة سباقات في تاريخه.

ويتقاسم المركز الرابع مناصفة بتصنيف 124، كل من الجواد الأميركي «لايف از جود»، والجواد الياباني «تايتيل هولدر» الذي حطم الزمن القياسي في سباق تاكارازوكا كينين للفئة الأولى، والذي فاز به بفارق طولين.

ومن بين أولئك الذين تم تصنيفهم في المرتبة السادسة بتصنيف 123 هم الإماراتي «ديزرت كراون» لسعيد سهيل بطل «الديربي الإنجليزي»، و«سبيكرس كورنر» لجودلفين، والأميركي «جاك كريستوفر»، بعد تفوقه بفارق 10 أطوال في وودي ستيفنس ستيكس، والفرنسي «فاديني» بطل كورال اكليبس ستيكس، ومن بعدهم يأتي «نيتيف تريل» و«ريل ويرلد» لجودلفين، والجواد السعودي «مشرف»، والأيرلندي «ستيت أوف ريست» بتصنيف 122.

وسيتم نشر الإصدار التالي من تصنيفات لونجين العالمية لأفضل خيل يوم 11 أغسطس المقبل.