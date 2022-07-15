برشلونة يقاتل من أجل «الصيدين»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يجهز برشلونة الإسباني عرضين جديدين، لكل من المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، والمدافع الفرنسي جول كوندي لاعب إشبيلية الإسباني، وبعد أن حصلت إدارة «البارسا» على توقيع كل من الإيفواري فرانك كيسي لاعب وسط إيه سي ميلان الإيطالي، والدانمركي أندرياس كريستينسن قلب دفاع تشيلسي الإنجليزي، والجناح البرازيلي رافينيا مهاجم ليدز يونايتد الإنجليزي، فضلاً عن نجاحها في تمديد عقد الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي حتى «صيف 2024»، تأمل في تتويج مساعيها بالنجاح في ملفي «ليفا» وكوندي اللذين تعتبرهما «صيداً ثميناً» قادر على صناعة الفارق مع الفريق، على مستوى حصد البطولات والألقاب.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن كوندي موجود حالياً في إسبانيا، حيث يتم تأهيله من إصابة لحقت به مؤخراً، ولكن برشلونة لا يتعجل التحرك باتجاهه، إلا بعد أن يحسم موقف الهداف البولندي.

وأضافت الصحيفة أنه في ظل رغبة أكثر من نادٍ في الحصول على خدمات كوندي، يتمسك إشبيلية بالحصول على 65 مليون يورو، شاملة المتغيرات الأخرى، للموافقة على رحيل الدولي الفرنسي الذي ينتهي عقده في «صيف 2024».

ومن جانبه، أكد مونشي المدير الرياضي لإشبيلية، أن ناديه لم يجر أي اتصالات مباشرة مع النادي «الكتالوني»، ولكنه قال في الوقت نفسه، إن النادي الأندلسي لن يقبل إدخال كوندي في صفقة تبادلية مع أي لاعب آخر، وإنه يريد ثمن الصفقة كاملاً «نقداً».

وكانت إدارة «البارسا» تنوي إدخال المهاجم الهولندي ممفيس ديباي والظهير الأميركي سيرجينو ديست، أو أحدهما في صفقة تبادلية مع كوندي.

ويعتبر الفرنسي كوندي ورقة رابحة مهمة في إشبيلية، مثلما هو كذلك في منتخب «الديوك»، حيث اعتمد عليه ديدييه ديشامب المدير الفني كثيراً خلال الفترة الأخيرة.

ومازال تشيلسي الإنجليزي يبدي اهتماماً كبيراً هو الآخر بضم كوندي، مثلما كان بايرن ميونيخ مهتم أيضاً بالحصول على خدماته، ولكنه ابتعد بعد أن اقترب كثيراً من الحصول على خدمات قلب الدفاع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي، خاصة بعد أن وافق اللاعب على تخفيض راتبه من أجل الانضمام لـ «البافاري».

وذكرت مصادر صحفية إسبانية، أنه إذا نجح برشلونة في إتمام صفقتي ليفاندوفسكي وكوندي، فإنه سيكون أجرى تعديلاً جوهرياً في كل خطوط الفريق دفاعاً ووسطاً وهجوماً، وهو الهدف المعلن من جانب خوان لابورتا رئيس النادي وتشافي هيرنانديز المدير الفني، من أجل المنافسة على كل البطولات الممكنة في الموسم الجديد.

غير أن المصادر نفسها أشارت إلى أن الغموض مازال يكتنف موقف ليفاندوفسكي، خاصة بعد أن بدأ مع ناديه الحالي التدريبات التي تسبق انطلاق الموسم الجديد.

وترددت أنباء عن استعداد باريس سان جيرمان للمزايدة على ليفاندوفسكي، إذا كانت هناك رغبة حقيقية للبايرن في بيعه.

يذكر أن الفرنسي جول كوندي المولود في 12 نوفمبر 1998 «23 عاماً» بدأ مسيرته الاحترافية في بوردو عام 2016، واستمر فيه حتى 2019، ثم انتقل إلى إشبيلية في نفس العام، ولعب كوندي للمنتخبات الفرنسية تحت 20 و21 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول العام الماضي.