أومانيالا.. تأشيرة اللحظة الأخيرة



يوجين (أ ف ب)

حصل العداء الكيني فردينان أومانيالا صاحب الرقم القياسي الأفريقي، في سباق 100 متر، على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، في اللحظة الأخيرة، وبالتالي سيطير إلى يوجين للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى.

وكان أومانيالا صرح بأنه لم يحصل على تأشيرة، وبالتالي بات الوقت متأخراً للتوجه إلى الولايات المتحدة.

وقال «قررت عدم السفر إلى أوريجون، حتى لو حصلت على تأشيرة الدخول، أصبح الأمر متأخراً»، علما أن تصفيات سباق 100 متر في اليوم الأول من المنافسات.

وأضاف «لا أستطيع القيام بأي شيء. إنه أطول يوم انتظار بالنسبة إليّ، وأنا لا أحب الانتظار».

وختم «لقد قبلت بالوضع وسيكون تركيزي منصباً من الآن، وصاعداً على دورة ألعاب الكومنولث في برمنجهام، المقررة من 28 الحالي إلى الثامن من أغسطس المقبل.

لكن بعد ساعات قليلة، نجح في الحصول عليها بحسب مدربه دنكان إييمبا بقوله «استدعي أومانيالا إلى وزارة الرياضة وحصل على التأشيرة التي تخوله السفر.

ونشر عداء أفريقي آخر، جيفت ليوتليلا الذي وصل إلى نصف نهائي سباق 100 متر في أولمبياد طوكيو، على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه متوجه إلى يوجين بعد تأخيرات في التأشيرة، مما يشير إلى أنه واحد من مجموعة من مواطني جنوب أفريقيا الذين كانوا سيسافرون في اللحظة الأخيرة من إيطاليا.

وكتب على موقع إنستجرام معلنا موقعه كمطار فينسيا: «كانت أسابيع قليلة محبطة في طريقنا إلى بطولة العالم، لكننا ذاهبون أخيراً، على الرغم من أن البعض منا سيصل في اليوم الذي نتسابق فيه.

وذكرت صحيفة جامايكا ديلي جلينر أن العداء الجامايكي جريجوري برنس حل مشاكل التأشيرة فقط في اللحظة الأخيرة.

وقال منظمو بطولة العالم إنهم يعملون على متابعة طلبات التأشيرة التي تم حل معظمها بنجاح.

وأكدوا في بيان «نواصل متابعة قضايا التأشيرة المعلقة»، مشيرين إلى أن السفر الدولي أصبح أكثر صعوبة بسبب جائحة «كوفيد-19».

وعلق النجم الأميركي السابق مايكل جونسون الفائز بثماني ميداليات ذهبية في بطولة العالم في 200 متر و400 متر على البيان بتغريدة قائلاً «مرثي ومخزي».

وقال عضو اللجنة المنظمة للمونديال رينيه تشوبي واشنطن في مؤتمر صحفي بالمركز الإعلامي للبطولة إنه «من بين 5500 مشارك يحتاجون إلى تأشيرات، فإن أقل من 1% لم يحصلوا بعد على التأشيرات، مما يعني رفضها، أو أنهم ما زالوا قيد الدراسة».

وأضاف «لن نكون راضين بنسبة 100%، ما لم يكن لدينا 100% من الرياضيين هنا، وهذا شيء لا يمكننا تحقيقه على الأرجح».

من جهته، قال رئيس الاتحاد الدولي البريطاني سيباستيان كو «من حيث النسبة المئوية، إنه رقم صغير، لكن هذا ليس مريحاً إذا كنت في هذه الفئة، وسنعمل حتى اللحظة الأخيرة».

وأضاف «لكن رينيه على حق، هل سنتمكن من حل كل هذه المشكلات في الوقت المناسب لبدء المنافسة؟ لا، لن نفعل ذلك.

ويملك أومانيالا ثالث أفضل توقيت هذا العام في سباق 100 متر مع 9.85 ثانية سجله في مايو الماضي.

ويحمل أومانيالا الرقم القياسي الأفريقي ومقداره 9.77 ثانية منذ سبتمبر الماضي، وهو ثامن أسرع عداء في التاريخ وراء أربعة أميركيين وثلاثة جامايكيين.

وبات أومانيالا أول عداء من كينيا التي تمتاز بعدائي المسافات الطويلة والماراثون، يبلغ نصف نهائي سباق 100 م في الألعاب الأولمبية، وتحديداً في نسخة طوكيو 2021.