الجو جيتسو يدشن مشواره في «الألعاب العالمية»

برمنجهام (وام)

أجرى منتخبنا الوطني للجو جيتسو إجراءات الوزن الرسمية أمس «الخميس»، في ولاية ألاباما في الولايات المتحدة الأميركية، ودخل الأجواء استعداداً لانطلاق منافسات اللعبة بدورة الألعاب العالمية اليوم وغداً «السبت» في فئات الرجال والسيدات.

ويشارك منتخب الإمارات بـ 5 لاعبين ولاعبات هم: بلقيس عبدالله، وشما الكلباني، ومحمد السويدي، ومحمد العمري، وفيصل الكتبي. وأجرى المنتخب حصة تدريبية أمس تحت إشراف المدرب رامون ليموس، والمدربة بوليانا لاجو، في أجواء مفعمة بالثقة والتفاؤل حيث حضر معهم التدريبات كل من مبارك المنهالي رئيس بعثة الجوجيتسو، وطارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو.

وتعاهد اللاعبون على بذل كل الجهد من أجل تحقيق إنجاز كبير بالبطولة، تعزيزا للإنجاز الذي حققته رياضة الجوجيتسو في النسخة الأخيرة في بولندا عام 2017 بحصول النجم فيصل الكتبي على ذهبية وزنه 85 كجم، وفضية الوزن المفتوح، وهو أفضل إنجاز تحقق لرياضة الإمارات في هذا المحفل العالمي الكبير.

وتلقت البعثة اتصالاً هاتفياً من عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، حيث اطمأن على الحالة البدنية والذهنية للاعبي ولاعبات المنتخب، وطالب الجميع بالتركيز لتحقيق إنجاز مميز يصل برياضة الجوجيتسو إلى منصات التتويج، ويرفع علم الدولة في هذا الحدث الكبير الذي يقام تحت مظلة اللجنة الأولمبية الدولية، ويشارك فيه 3600 لاعب ولاعبة من 100 دولة حول العالم.

من ناحيته أكد فيصل الكتبي قائد منتخبنا الوطني وصاحب أفضل إنجاز لرياضة الإمارات في تلك الدورة أن المنتخب استعد بشكل جيد للمنافسات من خلال المعسكر الأميركي الذي استمر شهراً كاملاً في مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، وأن معدل التركيز والإصرار والعزيمة وصل إلى الحد الأقصى، وأن للاعبين واللاعبات لديهم إصرار على تقديم أداء يليق بمدى تطور اللعبة في الإمارات ووصولها إلى مكانة مرموقة عالمياً، ولا سيما في ظل الانجازات القارية والعالمية التي حققوها على مدار السنوات الماضية.

وقال: الأمر مختلف هذه المرة عن النسخة الماضية التي شاركت فيها في بولندا عام 2017، حيث يوجد 5 لاعبين ولاعبات يمثلون الإمارات في الحدث هذه المرة، كلهم أبطال قاريين وعالميين، وجاؤوا إلى برمنجهام رافعين شعار الحصول على الذهب وصعود منصات التتويج، كما أن رياضة الجوجيتسو شهدت نقلة نوعية كبيرة في الإمارات خلال السنوات الخمس الأخيرة، بفضل دعم القيادة الرشيدة واستراتيجية وجهود مجلس إدارة الاتحاد في نشر وتطوير اللعبة، وصناعة الأبطال والبطلات، حتى أصبحت الإمارات أكبر مطور لهذه الرياضة في العالم باعتراف الاتحاد الدولي للعبة.

وتابع فيصل: ندرك تماماً أن المنافسات لن تكون سهلة في ظل وجود لاعبين ولاعبات أقوياء من مختلف قارات العالم، تأهلوا نتيجة حصولهم على المراكز الأولى في بطولات قارية وعالمية، ولكننا نثق بأنفسنا بشكل كاف، وقمنا مع الجهاز الفني للمنتخب بدراسة أساليب لعب المنافسين المحتملين، ولدينا استعداد للتعامل مع كافة السيناريوهات، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق على البساط.

من جهته أكد خواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي للجوجيتسو أنه تم تجهيز الصالة لاستقبال المنافسات بأفضل صورة، وأن النزالات ستقام على بساطين بشكل متوازي في التوقيت نفسه، في منافسات القتال / نيوازا/، والاستعراض/ دوا/.

وقال: منافسات الجو جيتسو سيشارك بها حوالي 95 لاعباً ولاعبة، وستقام على يومين، بحيث يتم تخصيص اليوم الأول «الجمعة»، للفئات تحت 48، و57، و63 كجم، للسيدات، و69 و 77 و 85 كجم للرجال، بينما تخصص منافسات اليوم الثاني «السبت» لفئة الوزن المفتوح.